 Берлін не визнає вибори до Держдуми РФ у Криму | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 22.09.2021

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Новини

Берлін не визнає вибори до Держдуми РФ у Криму

Німецький уряд не визнає проведення виборів до Державної думи в анексованому Росією Криму та серйозно сприймає повідомлення про порушення на виборах у РФ.

Сімферополь

Виборча дільниця в Сімферополі

Берлін серйозно сприймає повідомлення про порушення на виборах у РФ і не визнає вибори у Криму через "порушення Росією територіальної цілісності України". Про це в середу, 22 вересня, заявила офіційна представниця уряду ФРН Ульріке Деммер (Ulrike Demmer).

"Отже, ми не визнаємо проведення виборів в анексованому Росією Криму", - сказала Деммер журналістам. Вона також заявила, що Німеччина уважно стежила за голосуванням у РФ: "Уряд ФРН дуже серйозно сприймає повідомлення про порушення на виборах", цитує інформагенція "Інтерфакс".

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Нагадаємо, що У Євросоюзі не визнають вибори до Державної думи РФ на території анексованого Криму та вважають, що голосування жителів ОРДЛО на цих виборах суперечить мінським домовленостям.

Вашингтон і Лондон також заявили, що не визнають проведення виборів до Держдуми РФ на суверенній території України, і нагадали про невизнання анексії Криму Росією.

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