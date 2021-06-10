Верховна Рада ухвалила закон про корінні народи України

Верховна Рада України ухвалила за основу та в цілому законопроєкт "Про корінні народи України". Ухвалення в цілому підтримали 325 народних депутатів на позачерговому пленарному засіданні ВР у четвер, 1 липня.

Закон визнає корінними народами в Україні кримських татар, караїмів та кримчаків. "Корінний народ України - автохтонна етнічна спільнота, яка сформувалася на території України, є носієм самобутньої мови і культури, має традиційні, соціальні, культурні або представницькі органи, самоусвідомлює себе корінним народом України, становить етнічну меншість у складі її населення і не має власного державного утворення за межами України", - йдеться в документі.

Які права корінних народів гарантує закон

Закон гарантує правовий захист від будь-яких дій, спрямованих на позбавлення ознак етнічної приналежності та цілісності самобутніх народів, позбавлення культурних цінностей, виселення або примусове переміщення з місць компактного проживання в будь-якій формі, примусову асиміляцію або примусову інтеграцію в будь-якій формі, розпалювання расової, етнічної або релігійної ненависті.

Закон гарантує культурні, освітні, мовні та інформаційні права корінних народів України, а також їхнє право на стійкий розвиток.

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Більшість норм закону набувають чинності в день його опублікування. Частина третя статті 7 набирає чинності після повернення тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя під загальну юрисдикцію України. У цьому положенні йдеться про те, що корінні народи мають право спрямовувати на свої потреби частину доходів, отриманих бюджетами всіх рівнів від користування природними ресурсами на території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя.

Критика з Росії та відповідь України

На початку червня президент РФ Володимир Путін прокоментував той факт, що в законопроєкті "Про корінні народи України" таким народом не вказані росіяни. На думку Путіна, говорити про росіян як про некорінний народ України - "це не просто некоректно, це смішно і безглуздо", і "не відповідає історії абсолютно".

На критику Путіна відреагував міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Він пояснив, що законопроєкт відповідає Декларації ООН про права корінних народів і нормам Конституції України та не має нічого спільного з "довільними інтерпретаціями" президента РФ.

Кулеба зазначив, що Конституція України гарантує рівність усіх громадян в Україні незалежно від етнічного походження, і окремо встановлює обов'язок держави захищати корінні народи й національні меншини.

Глава українського МЗС додав, що в Росії триває репресивна політика стосовно громадських організацій українців. У 2010 році Верховний суд РФ ліквідував Федеральну національно-культурну автономію українців Росії, а у травні 2012 року - Об'єднання українців Росії. У 2017 році московська влада ліквідувала Бібліотеку української літератури. У липні 2019 року Генеральна прокуратура РФ визнала Світовий конгрес українців "небажаною організацією" на території РФ. Росія також продовжує політику репресій проти корінного народу України, кримських татар, у тимчасово окупованому Криму. Кулеба порадив керівництву Росії зайнятися забезпеченням прав національних меншин і корінних народів Російської Федерації.