 Верховна Рада ухвалила закон про корінні народи України | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 01.07.2021

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Верховна Рада ухвалила закон про корінні народи України

Закон визнає корінними народами в Україні кримських татар, караїмів та кримчаків. Корінний народ - це спільнота, яка, зокрема, не має власного державного утворення за межами України, йдеться в документі.

Засідання Верховної Ради України

Засідання Верховної Ради України (фото з архіву)

Верховна Рада України ухвалила за основу та в цілому законопроєкт "Про корінні народи України". Ухвалення в цілому підтримали 325 народних депутатів на позачерговому пленарному засіданні ВР у четвер, 1 липня.

Закон визнає корінними народами в Україні кримських татар, караїмів та кримчаків. "Корінний народ України - автохтонна етнічна спільнота, яка сформувалася на території України, є носієм самобутньої мови і культури, має традиційні, соціальні, культурні або представницькі органи, самоусвідомлює себе корінним народом України, становить етнічну меншість у складі її населення і не має власного державного утворення за межами України", - йдеться в документі.

Які права корінних народів гарантує закон

Закон гарантує правовий захист від будь-яких дій, спрямованих на позбавлення ознак етнічної приналежності та цілісності самобутніх народів, позбавлення культурних цінностей, виселення або примусове переміщення з місць компактного проживання в будь-якій формі, примусову асиміляцію або примусову інтеграцію в будь-якій формі, розпалювання расової, етнічної або релігійної ненависті.

Закон гарантує культурні, освітні, мовні та інформаційні права корінних народів України, а також їхнє право на стійкий розвиток.

Читайте також: Експерт Ради Європи: Росіяни не є корінним народом в Україні

Більшість норм закону набувають чинності в день його опублікування. Частина третя статті 7 набирає чинності після повернення тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя під загальну юрисдикцію України. У цьому положенні йдеться про те, що корінні народи мають право спрямовувати на свої потреби частину доходів, отриманих бюджетами всіх рівнів від користування природними ресурсами на території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя.

Критика з Росії та відповідь України

На початку червня президент РФ Володимир Путін прокоментував той факт, що в законопроєкті "Про корінні народи України" таким народом не вказані росіяни. На думку Путіна, говорити про росіян як про некорінний народ України - "це не просто некоректно, це смішно і безглуздо", і "не відповідає історії абсолютно".

На критику Путіна відреагував міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Він пояснив, що законопроєкт відповідає Декларації ООН про права корінних народів і нормам Конституції України та не має нічого спільного з "довільними інтерпретаціями" президента РФ.

Кулеба зазначив, що Конституція України гарантує рівність усіх громадян в Україні незалежно від етнічного походження, і окремо встановлює обов'язок держави захищати корінні народи й національні меншини.

Глава українського МЗС додав, що в Росії триває репресивна політика стосовно громадських організацій українців. У 2010 році Верховний суд РФ ліквідував Федеральну національно-культурну автономію українців Росії, а у травні 2012 року - Об'єднання українців Росії. У 2017 році московська влада ліквідувала Бібліотеку української літератури. У липні 2019 року Генеральна прокуратура РФ визнала Світовий конгрес українців "небажаною організацією" на території РФ. Росія також продовжує політику репресій проти корінного народу України, кримських татар, у тимчасово окупованому Криму. Кулеба порадив керівництву Росії зайнятися забезпеченням прав національних меншин і корінних народів Російської Федерації.

Дивитись відео 03:24

Кримські політв’язні: мистецтво у Києві нагадує про бранців Кремля (09.02.2021)

Також за темою

Außenminister Maas besucht Ukraine

Кулеба пояснив Путіну, чому росіяни не є корінним народом в Україні 10.06.2021

Термін "корінні народи" закріплений відповідною декларацією ООН, і законопроєкт Зеленського відповідає міжнародним нормам, пояснив Дмитро Кулеба.

Tag der Krimtatarischen Flagge - Dnipro

Експерт Ради Європи: Росіяни не є корінним народом в Україні 10.06.2021

У чому полягає головна особливість захисту прав корінних народів і чи підпадають під це визначення росіяни, білоруси і молдавани в Україні, в інтерв'ю DW розповів експерт Ради Європи Франческо Палермо.

Реклама

Докладно

Президент України Володимир Зеленський

Поза конкурсом: який герб подав до ВР президент Зеленський?

У законопроєкті Зеленського про герб міститься не то ескіз, що переміг на урядовому конкурсі.  

З 1 липня в Україні запуститься ринок землі, архівне фото

Відкриття ринку землі: як це відбуватиметься й чого чекати

В Україні з 1 липня запускається ринок сільськогосподарської землі. До чого бути готовим українцям?  