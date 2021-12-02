 Верховна Рада на рік подовжила дію закону про особливий статус ОРДЛО | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 02.12.2021

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Новини

Верховна Рада на рік подовжила дію закону про особливий статус ОРДЛО

Депутати Верховної Ради проголосували за продовження дії закону "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей" до кінця 2022 року.

Особливий статус Донбасу діє на папері з вересня 2014 року

Особливий статус Донбасу діє на папері з вересня 2014 року

Верховна Рада України на засіданні у четвер, 2 грудня, продовжила до кінця 2022 року дію закону "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей (ОРДЛО)".

Документ в цілому підтримали 317 народних депутатів. "Проти" закону проголосував 21 нардеп, зокрема, від фракцій "Батьківщина", "Голос" та двоє позафракційних.

Закон продовжує на рік можливість тимчасового запровадження особливого порядку місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей.

"Ми маємо ухвалити це рішення для того, щоб переговорний процес, який відбувається у Тристоронній контактній групі... на рівні "нормандського формату", був продовжений", - цитує голову парламентського комітету з питань правової політики Андрія Костіна агентство "Інтерфакс-Україна".

Він зазначив, що цей закон є базою переговорного процесу для досягнення миру на Донбасі, "щоб територіальну цілісність України було відновлено"

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Суть закону

Верховна Рада ухвалила закон про особливий статус Донбасу у вересні 2014 року. 18 жовтня 2014 року він набув чинності терміном на три роки.

Документ передбачає, що особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донбасу набуває чинності лише "після виконання всіх умов, викладених у статті 10 закону, зокрема в частині щодо виведення всіх незаконних збройних формувань, їхньої військової техніки, а також бойовиків і найманців з території України".

Стаття 10 цього закону (перехідні положення) встановлює, що особливий порядок місцевого самоврядування реалізується винятково органами місцевого самоврядування, які будуть обрані на позачергових виборах.

У цій статті також прописані умови, без виконання яких вибори в ОРДЛО неможливі. Вони передбачають виведення незаконних збройних формувань і військової техніки з України, гарантію вільного волевиявлення, спостереження за виборами, зокрема представниками міжнародних організацій, недопущення незаконного втручання у виборчий процес, дотримання принципів політичного плюралізму та свободи агітації.

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Згодом Верховна Рада чотири рази продовжувала на рік термін дії цього закону: у жовтні 2017-го, в жовтні 2018-го, у грудні 2019-го, а також у грудні 2020 року.

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