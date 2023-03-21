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Ukraine | Amtssitz des Ministerpraesidenten
Фото: Thomas Imo/photothek/picture alliance
ПолітикаУкраїна

Верховна Рада призначила трьох міністрів

Степан Смишляєв
3 год. тому

Новим головою МОН став Оксен Лісовий, а міністром стратегічних галузей промисловості - Олександр Камишін. На посаду віце-прем'єра - міністра цифрової трансформації з розширенням повноважень повернувся Михайло Федоров.

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Верховна Рада України у вівторок, 21 березня, призначила міністрів освіти і науки, стратегічних галузей промисловості, а також віцепрем'єра з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністра цифрової трансформації, повідомив у Telegram народний депутат Ярослав Железняк (фракція "Голос").

Новим головою МОН став Оксен Лісовий. Він з 2010 року очолює Національний центр "Мала академія наук України" (МАН). Із початком повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році Лісовий добровольцем пішов на фронт у складі 95-ї окремої десантно-штурмової бригади, але водночас дистанційно продовжив виконувати обов'язки директора МАН.

Міністром з питань стратегічних галузей промисловості призначений Олександр Камишін. До недавнього часу він обіймав посаду голови правління "Укрзалізниця". Цю компанію він очолював півтора роки.

Віцепрем'єром з інновацій став Михайло Федоров. Це - нова посада в українському уряді. Федоров до останнього часу також обіймав посаду віце-прем'єра, але напередодні його звільнили, щоб розширити повноваження.

Нагадаємо, 20 березня парламент також звільнив міністра освіти і науки Сергія Шкарлета і міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Павла Рябікіна.

Читайте також: Верховна Рада припинила повноваження трьох нардепів від ОПЗЖ

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