Верховна Рада припинила повноваження трьох нардепів від ОПЗЖ
Степан Смишляєв
27 хв. тому
Повноваження Наталії Королевської, Юрія Солода і Олега Волошина були достроково припинені Верховною Радою за їхніми заявами.
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Верховна Рада України у п'ятницю, 24 лютого, достроково припинила повноваження трьох народних депутатів, обраних за списками забороненої нині "Опозиційної платформи - За життя" (ОПЗЖ), повідомив в Telegram нардеп Ярослав Железняк (фракція "Голос").
За припинення повноважень Наталії Королевської проголосували 332 народних обранців, її чоловіка Юрія Солода - 325, Олега Волошина - 330. Всі троє раніше самі написали заяви про складання мандатів.
Діяльність ОПЗЖ була заборонена в Україні у червні 2022 року рішенням суду за позовом міністерства юстиції. Кошти та інші активи партії були передані на користь держави.
Низку її колишніх членів підозрюють у співпраці з Росією. Зокрема, проти Волошина порушене кримінальне провадження за статтею Кримінального кодексу "державна зрада". 10 лютого Служба безпеки України заочного повідомила йому про підозру.