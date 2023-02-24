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Верховна Рада України достроково припинила повноваження трьох народних депутатів від ОПЗЖФото: Sergii Kharchenko/NurPhoto/IMAGO
ПолітикаУкраїна

Верховна Рада припинила повноваження трьох нардепів від ОПЗЖ

Степан Смишляєв
27 хв. тому

Повноваження Наталії Королевської, Юрія Солода і Олега Волошина були достроково припинені Верховною Радою за їхніми заявами.

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Верховна Рада України у п'ятницю, 24 лютого, достроково припинила повноваження трьох народних депутатів, обраних за списками забороненої нині "Опозиційної платформи - За життя" (ОПЗЖ), повідомив в Telegram нардеп Ярослав Железняк (фракція "Голос").

За припинення повноважень Наталії Королевської проголосували 332 народних обранців, її чоловіка Юрія Солода - 325, Олега Волошина - 330. Всі троє раніше самі написали заяви про    складання мандатів.

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Заборона ОПЗЖ

Діяльність ОПЗЖ була заборонена в Україні у червні 2022 року рішенням суду за позовом міністерства юстиції. Кошти та інші активи партії були передані на користь держави.

Низку її колишніх членів підозрюють у співпраці з Росією. Зокрема, проти Волошина порушене кримінальне провадження за статтею Кримінального кодексу "державна зрада". 10 лютого Служба безпеки України заочного повідомила йому про підозру.

Членом ОПЗЖ був і кум президента РФ Володимира Путіна Віктор Медведчук, якого у вересні обміняли на 200 полонених українців.

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