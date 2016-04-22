Венедіктова: 7 тисяч справ за злочинами, пов'язаними зі збройним конфліктом, скеровано до суду

В Україні з 2014 року зареєстровано понад 30 тисяч злочинів, пов'язаних зі збройним конфліктом, але лише трохи більше однією четвертої частини з них скеровані до суду. Про це генеральна прокурорка України Ірина Венедіктовавона розповіла під час онлайн-зустрічі з послом зі спецзавдань Майклом Козаком Офісу глобального кримінального правосуддя Держдепу США та представниками Бюро з питань Європи та Євразії, а також Бюро з питань демократії, прав людини та праці Держдепартаменту США, повідомила пресслужба Офісу генпрокурора у суботу, 21 серпня.

"З 2014 року в Україні зареєстровано понад 30 тисяч кримінальних проваджень щодо злочинів, пов'язаних зі збройним конфліктом, лише понад сім тисяч із них скеровані до суду. Нам необхідно суттєво активізувати цю роботу. До того ж, крім внутрішніх процесів, ми збираємо докази для міжнародних судових інстанцій," - сказала Венедіткова, яку цитує сайт відомства.

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Ірина Венедіктова також запросила партнерів зі США долучитися до роботи нещодавно створеної при Офісі Генерального прокурора Міжнародної ради експертів з питань злочинів, учинених в умовах збройного конфлікту.

"Ми запрошуємо долучатися до роботи американських експертів у галузі міжнародного гуманітарного права та міжнародного кримінального права, які постійно працювали б з нашою командою. Також дуже корисною буде участь військових експертів, які мають досвід співпраці з міжнародними судовими органами", - зазначила генпрокурорка.

Завданням Міжнародної ради експертів з питань злочинів, учинених в умовах збройного конфлікту, що є дорадчим органом, є розробка стратегії державної політики в кримінальній юстиції щодо таких правопорушень. Перша зустріч із національними експертами відбулася минулого тижня.