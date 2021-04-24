 Великодня ніч в Україні минула спокійно - МВС | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 02.05.2021

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Великодня ніч в Україні минула спокійно - МВС

Правоохоронці зазначають - великодні богослужіння в Україні відбулися без грубих порушень громадського порядку і карантину.

Освячення пасок біля Михайлівського Золотоверхого собору

Освячення пасок біля Михайлівського Золотоверхого собору

Великодні богослужіння вночі у Києві відбулися без порушень громадського порядку і протиепідемічних заходів. Про це вранці в неділю, 2 травня, повідомили у пресслужбі Національної поліції України. За даними правоохоронців, під час святкових заходів в церквах громадяни дотримувалися карантинних вимог.

Загалом великодня ніч і в решті регіонів країни минула спокійно та без грубих  порушень, повідомили в МВС України. "Наразі грубих  порушень правопорядку та карантинних норм під час святкових служб не зафіксовано", - заявив перший заступник міністра внутрішніх справ України Сергій Яровий вранці у неділю, 2 травня. За його словами, за дотриманням порядку та карантинних обмежень  у великодню ніч стежили понад 29 тисяч правоохоронців.

У ніч з 1 на 2 травня великодні богослужіння відбулися у більш ніж 13 тисячах церков і храмів України, зазначається на сайті МВС України. 

Українські правоохоронці продовжують у посиленому режимі стежити за правопорядком біля церков до завершення усіх святкових заходів.

Читайте також: Україна може уникнути спалахів COVID-19 після свят - Степанов

Зеленський просив кліриків про безпечний Великдень

Як повідомлялося, у середу, 28 квітня президент України Володимир Зеленський на зустрічі з предстоятелями Православної церкви України (ПЦУ), Української православної церкви (УПЦ МП) та Української греко-католицької церкви (УГКЦ) обговорив можливі заходи для того, аби великодні святкування не призвели до нового спалаху COVID-19 в Україні. Під час цієї зустрічі очільники церков заявили, що "намагаються максимально зробити все, щоб богослужіння були доступні онлайн, як це було минулого року; щоб люди зберігали дистанцію та надягали захисні маски", повідомили у пресслужбі президента.

Зеленський також звернувся до кліриків з проханням розповісти вірянам про важливість вакцинації від коронавірусу. Своєю чергою предстоятелі церков зазначили: "Всеукраїнська рада церков і релігійних організацій дійшла спільної позиції щодо вакцинації. Вона полягає в тому, що немає релігійних причин не проводити щеплення, а вакцинація має бути безпечною, доступною й добровільною".

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