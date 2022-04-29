Великобританія відправить вісім тисяч солдатів на навчання до Східної Європи

Великобританія направить на навчання до Східної Європи близько восьми тисяч військових, повідомляє міністерство оборони країни. "Безпека Європи ніколи не була такою важливою", - зазначив міністр оборони країни Бен Уоллес, назвавши навчання "одними з найбільших спільних маневрів з часів "холодної війни".

Крім особового складу, в навчаннях на випадок "російської агресії" буде задіяно 72 британські танки і 120 бойових броньованих машин, а також артилерія, гелікоптери та безпілотники. Разом з Великобританією у маневрах, які триватимуть декілька місяців, візьмуть участь країни-члени Організації Північноатлантичного договору (НАТО) та союзники Об'єднаних експедиційних сил, до яких належать Данія, Ісландія та Норвегія.

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Маневри від Фінляндії до Північної Македонії

Війська буде розміщено у країнах Європи від Фінляндії до Північної Македонії. Як заявило британське міноборони, заплановані навчання покращать здатність військ "працювати пліч-о-пліч один із одним, стримуючи російську агресію у Скандинавії та країнах Балтії". За словами британського генерал-лейтенанта Ральфа Вуддісса, серія навчань важлива як для Великобританії, так і для решти Європи.

"Великобританія робить значний внесок у захист Європи та стримування російської агресії. Масштаб розгортання в поєднанні з професіоналізмом, підготовкою та спритністю британської армії стримає агресію в таких масштабах, яких не було в Європі у цьому столітті", - заявив Вуддісс.

Великобританія є одним із ключових союзників України у протистоянні з Росією. Держава постачає Києву озброєння та підтримує українську економіку, зокрема скасувавши мита на українські товари.