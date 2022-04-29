 Великобританія відправить вісім тисяч солдатів на навчання до Східної Європи | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 29.04.2022

Познайомтесь з новою DW

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.

Відвідати нову DW

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Великобританія відправить вісім тисяч солдатів на навчання до Східної Європи

У найбільших з часів "холодної війни" маневрах візьмуть участь близько восьми тисяч британських солдатів, 72 танки, 120 бойових броньованих машин, а також артилерія, гелікоптери та безпілотники.

Британські морські піхотинці (архівне фото)

Британські морські піхотинці (архівне фото)

Великобританія направить на навчання до Східної Європи близько восьми тисяч військових, повідомляє міністерство оборони країни. "Безпека Європи ніколи не була такою важливою", - зазначив міністр оборони країни Бен Уоллес, назвавши навчання "одними з найбільших спільних маневрів з часів "холодної війни".

Крім особового складу, в навчаннях на випадок "російської агресії" буде задіяно 72 британські танки і 120 бойових броньованих машин, а також артилерія, гелікоптери та безпілотники. Разом з Великобританією у маневрах, які триватимуть декілька місяців, візьмуть участь країни-члени Організації Північноатлантичного договору (НАТО) та союзники Об'єднаних експедиційних сил, до яких належать Данія, Ісландія та Норвегія.

Читайте також: Західні партнери щомісяця збиратимуться щодо оборонної допомоги Києву

Маневри від Фінляндії до Північної Македонії

Війська буде розміщено у країнах Європи від Фінляндії до Північної Македонії. Як заявило британське міноборони, заплановані навчання покращать здатність військ "працювати пліч-о-пліч один із одним, стримуючи російську агресію у Скандинавії та країнах Балтії". За словами британського генерал-лейтенанта Ральфа Вуддісса, серія навчань важлива як для Великобританії, так і для решти Європи.

"Великобританія робить значний внесок у захист Європи та стримування російської агресії. Масштаб розгортання в поєднанні з професіоналізмом, підготовкою та спритністю британської армії стримає агресію в таких масштабах, яких не було в Європі у цьому столітті", - заявив Вуддісс.

Великобританія є одним із ключових союзників України у протистоянні з Росією. Держава постачає Києву озброєння та підтримує українську економіку, зокрема скасувавши мита на українські товари.

Дивитись відео 08:59

Як російським олігархам у Європі закручують гайки

Реклама

Докладно

Верховна Рада України (архівне фото)

Чого чекати від заборони проросійських партій в Україні

В Україні зупинили діяльність проросійських політсил. Які шанси у них залишитися у політичному житті?  

Deutschland Bremen Protest gegen den Krieg in der Ukraine

Українським біженцям у Німеччині підвищать соцдопомогу

Українцям, які шукають у Німеччині захисту від війни, буде надано кращий рівень соціального захисту.  