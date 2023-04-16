  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Військова допомога Україні
Воєнні злочини в Україні
Битва за Бахмут
Звільнені українські полонені 16 квітня
Звільнені українські полонені 16 квітняФото: Andriy Yermak/Twitter
КонфліктиУкраїна

Великодній обмін полоненими: звільнили 130 українців

Ольга Журавльова
26 хв. тому

З російського полону на Великдень в Україну звільнили 130 українських військових.

https://p.dw.com/p/4Q96O

Україна та Росія у неділю, 16 квтіня, провели Великодній обмін полоненими, 130 українських військовослужбовців повернулися додому. Про це повідомив глава Офісу президента України Андрій Єрмак у Telegram.

"Повертаємо 130 наших людей. Він відбувався протягом останніх днів у декілька етапів. Військові, прикордонники, нацгвардійці, моряки, співробітники ДССТ… Рядові і сержанти, які потрапляли в полон на Бахмутському, Соледарському, Запорізькому, Херсонському напрямках.", - зазначив Єрмак.

Український координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими опублікував відео повернення українців.

Останній великий обмін перед цим відбувся 10 квітня, тоді звільнили сотню полонених, уточнюють в координаційному штабі.

Читайте також: Половина звільнених полонених мають тяжкі поранення - штаб

Світ шокувало відео страти українських військовополонених

 

 

Пропустити розділ Топтема

Топтема

Звільнені українські полонені 16 квітня

Великодній обмін полоненими: звільнили 130 українців

Конфлікти26 хв. тому
1 стор. з 2
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

Розбомблена лікарня в Маріуполі

Чим небезпечні російські керовані авіабомби?

Чим небезпечні російські керовані авіабомби?

Політика21 год. тому
Атомна електростанція Isar 2 у Німеччині

Німеччина закриває АЕС

Німеччина закриває АЕС

Політика23 год. тому
Затримання підозрюваного у витоку даних в США Джека Т.

Кого звинувачують у масштабному витоку розвідданих США

Кого звинувачують у масштабному витоку розвідданих США

Злочинність14 квітня 2023 р.
На українських номерах у Німеччині більше року їздити не дозволять

Українські біженці мусять реєструвати авто у Німеччині

Українські біженці мусять реєструвати авто у Німеччині

Автомобілі та мобільність14 квітня 2023 р.
external

Снайпер ЗСУ: "Підемо в наступ, але поки справді тяжко..."

Снайпер ЗСУ: "Підемо в наступ, але поки справді тяжко..."

Конфлікти14 квітня 2023 р.01:25 хв.
external

Обережно, міни! На Великдень вхід на цвинтарі заборонено

Обережно, міни! На Великдень вхід на цвинтарі заборонено

Суспільство14 квітня 2023 р.01:59 хв.
На головну сторінку