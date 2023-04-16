Великодній обмін полоненими: звільнили 130 українців
Ольга Журавльова
26 хв. тому
З російського полону на Великдень в Україну звільнили 130 українських військових.
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Україна та Росія у неділю, 16 квтіня, провели Великодній обмін полоненими, 130 українських військовослужбовців повернулися додому. Про це повідомив глава Офісу президента України Андрій Єрмак у Telegram.
"Повертаємо 130 наших людей. Він відбувався протягом останніх днів у декілька етапів. Військові, прикордонники, нацгвардійці, моряки, співробітники ДССТ… Рядові і сержанти, які потрапляли в полон на Бахмутському, Соледарському, Запорізькому, Херсонському напрямках.", - зазначив Єрмак.
Український координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими опублікував відео повернення українців.
Останній великий обмін перед цим відбувся 10 квітня, тоді звільнили сотню полонених, уточнюють в координаційному штабі.