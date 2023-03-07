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Працівник СБУ під час обміну полоненими
Працівник СБУ під час обміну полоненимиФото: Ukrainian Security service/AA/picture alliance
КонфліктиУкраїна

Черговий обмін: з полону повернулися 130 українських воїнів

Олександр Куницький
1 год. тому

Більшість звільнених з російського полону - оборонці Маріуполя, в тому числі 71 захисник "Азовсталі".

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Черговий обмін полоненими між Україною та Росією відбувся у вівторок, 7 березня. Україна повернула з російського полону 130 військових, повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

"Серед них - 87 захисників Маріуполя, 71 з яких - із "Азовсталі" ", - написав він у Telegram.

Більшість з людей, яких вдалося повернути, мають важкі поранення, зазначив Єрмак. Усі врятовані з російської неволі - представники рядового та сержантького складу: 126 чоловіків та чотири жінки, уточнили в Координаційному штабі поводження з полоненими. Серед звільнених - 45 військовослужбовців Збройних сил України, 25 нацгвардійців, 23 прикордонника, 21 воїн Військово-морських сил України, восьмеро "тероборонівців" та вісім представників Державної спеціальної служби транспорту. Наймолодшому звільненому ще не виповнився 21 рік, найстаршому скоро виповниться 64 роки.  

Своєю чергою міністерство оборони Росії повідомило про повернення з полону 90 російських окупантів.

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Україна повернула з російського полону майже дві тисячі людей

Попередній великий обмін полоненими пройшов 16 лютого. Тоді з російського полону повернулися 101 український бранець, у тому числі оборонці Маріуполя.

Як повідомляв Координаційний штаб 24 лютого, від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну відбулося 38 обмінів полоненими, завдяки чому Україна повернула 1863 людей. Після цього публічної інформації про нові обміни не було. Тому враховуючи останні дані, з російського полону повернулося вже 1993 людини.

Що звільнені "азовці" розповідають про російський полон

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Працівник СБУ під час обміну полоненими

Черговий обмін: з полону повернулися 130 українських воїнів

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