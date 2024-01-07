Великобританія хоче виробляти своє ядерне паливо

Лондон інвестує у виробництво палива для АЕС на основі високооб'ємного низькозбагаченого урану. Британські плани передбачають і витіснення Росії ринку сучасного ядерного палива, де вона досі домінує.

Великобританія інвестує 300 мільйонів фунтів стерлінгів (близько 348,5 мільйона євро) у втілення програми з виробництва ядерного палива на основі високооб'ємного низькозбагаченого урану (High-Assay Low-Enriched Uranium, HALEU). Мета ініціативи - знизити глобальну залежність від постачання ядерного цього виду палива з РФ, повідомляється на офіційному сайті уряду Великобританії в неділю, 7 січня.

Перший завод з виробництва палива на основі HALEU в Великобританії має розпочати роботу на початку 2030-х років, випливає із заяви. Крім того, країна направить 10 мільйонів фунтів стерлінгів (близько 11,6 мільйона євро) на дослідження в галузі інших видів сучасного ядерного палива.

Паливо на основі HALEU збагачене до рівня від п'яти до 20 відсотків, в той час, як у більшості наявних зараз атомних електростанцій застосовують уран, збагачений лише на рівні п'ять відсотків, зазначає AFP. Проте останніми роками розробки у сфері HALEU привертають дедалі більше уваги на енергетичному ринку - Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) називає його "паливом майбутнього".

Великобританія хоче потіснити Росію з ринку ядерного палива

Одна з головних особливостей HALEU - його можна використовувати в значно компактніших модульних реакторах на атомних електростанціях, що, своєю чергою, робить простіше і дешевше процес побудови самих АЕС, зазначає державна секретарка з енергетичної безпеки й вуглецевої нейтральності Великобританії Клер Коутіньо.

Читайте також: Малі ядерні реактори для України: технологічний прорив чи зомбі-технологія?

На цю мить цей вид палива виробляється лише в США і Росії, проте Сполучені Штати не експортують його через малі потужності виробництва. Росія є монополістом на ринку, але Великобританія "не дозволить Путіну вимагати викуп за ядерне паливо" і має намір витіснити його з глобальних ринків, також зайнявшись експортом уранового палива, заявила Коутіньо.

Ситуація на енергетичних ринках ускладнилася через дії РФ після початку повномасштабної війни проти України. Так, Москва зажадала від покупців з "недружніх країн" оплачувати постачання російського газу в рублях, спровокувавши стрибок цін на паливо. Згодом російський концерн "Газпром" припинив поставки газу в низку країн Європи.

Ядерне паливо з РФ при цьому досі не потрапило під санкції ЄС - від цих поставок повністю залежать АЕС таких країн Європи як Словаччина та Угорщина.

HALEU допоможе досягти вуглецевої нейтральності

Плани Лондона щодо виробництва палива на основі HALEU відповідають глобальним цілям з досягнення вуглецевої нейтральності, зазначила Коутіньо. Країна дотримується підписаної раніше кліматичної угоди, яка передбачає відмову від викопного палива.

Великобританія має намір досягти цих цілей вже до 2035 року, а до 2050-го - покрити чверть потреб країни в електроенергії завдяки роботі АЕС.

Утім, атомні електростанції як альтернативу викопним видам палива розглядають не всі країни, які прагнуть до вуглецевої нейтральності. У Німеччині, приміром, навіть на тлі війни РФ проти України й "газового шантажу" навесні 2023 року відключили від енергомережі останні АЕС. Уряд країни покладає великі надії на відновлювані джерела енергії, заявляв канцлер ФРН Олаф Шольц (Olaf Scholz).

Читайте також: Після закриття АЕС у Німеччині: куди подіти ядерні відходи?