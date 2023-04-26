Після закриття АЕС у Німеччині: куди подіти ядерні відходи?

Німеччина закрила свої останні атомні електростанції. Але тепер постає нове і складне питання: що робити із ядерними відходами?

Доба атомної енергетики в Німеччині офіційно добігла кінця у середині квітня. Загалом у ФРН нараховувалося 20 атомних електростанцій. Зараз це вже історія, адже останні три АЕС припинили свою роботу 15 квітня.

Для міністерки охорони довкілля Німеччини Штеффі Лемке (Steffi Lemke) від Зелених ця дата знаменує новий початок: "Гадаю, що ми повинні спрямувати всі зусилля на просування фотоелектричної енергії, вітрової енергетики, енергозбереження та енергоефективності й зупинити спрямовані у минуле дискусії", - сказала вона в нещодавньому радіоінтерв'ю.

15 квітня також поставило крапку в політичних дискусіях, що тривали десятиліттями, про переваги і загрози атомної енергетики. Все ж з огляду на напружену ситуацію на енергетичному ринку через війну Росії проти України і досі ще лунають голоси з вимогами розширення використання атомної енергетики.

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Проблема відходів

Та питання ядерної енергетики ще деякий час залишатиметься на порядку денному, адже попереду демонтаж реакторів, а питання остаточного захоронення радіоактивних ядерних відходів досі не вирішено.

Штеффі Лемке, міністерки охорони довкілля Німеччини Фото: Hiro Komae/AP Photo/picture alliance

Як і більшість інших країн, де експлуатували або продовжують експлуатувати атомні електростанції, Німеччина досі не визначалася з локацією для безпечного зберігання відпрацьованого палива. В даний час ядерні відходи Німеччини перебувають на тимчасовому зберіганні на майданчиках закритих електростанцій, але закон вимагає, щоб ядерні відходи безпечно зберігалися в підземних сховищах протягом кількох тисячоліть.

"Тимчасові сховища розраховані на досить тривалий час", - сказав DW голова Федерального відомства з безпеки утилізації ядерних відходів (BASE) Вольфрам Кеніґ (Wolfram König). "Це тимчасове рішення, поки не буде визначено місце остаточного захоронення. … Ми шукаємо місце з відповідною геологічною глибиною, соляним шаром ґрунту, гранітом чи глинистою породою, що гарантуватиме те, що радіоактивні речовини не досягнуть поверхні землі протягом невизначено тривалого періоду часу".

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Де знайти локацію?

Радіоактивні відходи мають захоронюватися під землею - цей підхід Німеччина поділяє з усіма близько 30 країнами, які все ще експлуатують або експлуатували у минулому атомні електростанції. Але де саме? Довгий час погляди політиків, які шукали підземне сховище для ядерних відходів, були спрямовані на Ґорлебен у Нижній Саксонії, на північному сході Німеччини.

Протести у Ґорлебені, листопад 2011 Фото: BREUEL-BILD/picture alliance

Але Ґорлебен став місцем запеклих протестів проти ядерної енергетики, тому кілька років тому від цієї локації вирішили відмовитись. Зараз пошук триває по всій Німеччині, розглядається понад 90 потенційних локацій. "Можна припустити, що процес пошуку локації для будівництва остаточного сховища триватиме приблизно стільки ж, скільки ми використовуємо ядерну енергетику, а саме - 60 років", - припустив Кеніґ.

Демонтаж близько 20 атомних електростанцій також займе час. За словами Кеніґа, за це відповідають компанії-оператори цих АЕС. За їхніми оцінками, це може зайняти від 10 до 15 років.

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Проблема міжнародного масштабу

Атомні реактори вже були зупинені в Італії, Казахстані та Литві. Натомість інші країни, зокрема Об'єднані Арабські Емірати та Білорусь, як раз таки будують нові АЕС.

Але стале безпечне зберігання радіоактивних відходів є невирішеною проблемою у цілому світі. Далі за всіх у вирішенні просунулася Фінляндія. В ефірі німецького телеканалу ARD голова муніципалітету Еурайокі на півдні Фінляндії Веса Лаканіємі розповів про будівництво сховища для ядерних відходів у цьому місті: "Той, хто у виграші від електроенергії, має відповідати і за відходи. Саме так ми підходимо до цього у Фінляндії". Орієнтовна вартість будівництва тамтешнього сховища - 3,5 мільярда євро.

За даними Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ), на даний час у світі працюють 422 ядерні реактори, середній вік яких становить близько 31 року. У нещодавньому "Звіті про стан світової ядерної промисловості" зазначається, що, незважаючи на те, що кілька країн зараз будують нові атомні електростанції, про "атомний ренесанс" говорити не доводиться. У 1996 році приблизно 17,5 відсотка світової енергії виробляли атомні реактори, а в 2021 році - менше 10 відсотків. Так чи інакше, а радіоактивна спадщина турбуватиме Німеччину ще багато років.