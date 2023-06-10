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ПолітикаВеликобританія

Вечірки в коронавірус: Джонсон склав повноваження депутата

Роман Губа
3 год. тому

Колишній прем'єр Великобританії залишив посаду депутата Палати громад. Він ухвалив рішення після отримання результатів розслідування у справі про вечірки на Даунінг-стріт під час пандемії.

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Експрем'єр Великобританії Борис Джонсон
Експрем'єр Великобританії Борис ДжонсонФото: Victoria Jones/PA Wire/empicspicture alliance

Колишній прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон у п'ятницю, 9 червня, несподівано склав з себе повноваження депутата Палати громад британського парламенту. Це сталося на тлі скандалу навколо нелегальних вечірок під час локдауну, запровадженого у зв'язку з пандемією COVID-19.

У заяві про відставку Джонсон повідомив, що був "спантеличений і вражений" після отримання листа від комітету Палати громад, який розслідує, чи брехав він британським законодавцям про проведення вечірок на Даунінг-стріт з порушенням антикоронавірусних обмежень. У цьому листі "ясно дається зрозуміти - на мій великий подив - що вони сповнені рішучості використовувати судовий розгляд проти мене, щоб вигнати мене з парламенту", пояснив своє рішення Джонсон.

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Джонсон вводив парламент в оману, але "не навмисне"

Звіт парламентського комітету, який ще не опублікований, за словами Джонсона, "має багато неточностей і віддає упередженістю", проте "в рамках абсурдного і несправедливого процесу" у нього немає можливості щось оскаржити. "Вони досі не надали жодних доказів того, що я свідомо або з необережності ввів Палату громад в оману", - додав він. У свідченнях, які Джонсон давав комітету в березні, він визнав, що вводив парламент в оману, але заперечував, що робив це навмисно.

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Залишивши посаду прем'єра влітку минулого року, Джонсон залишався депутатом від одного з лондонських округів, який він представляв у Палаті громад довгі роки. "Сьогодні я написав своїй асоціації в Аксбриджі та Південному Райсліпі, щоб повідомити, що я негайно йду у відставку та ініціюю негайні додаткові вибори", - йдеться у заяві політика.

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