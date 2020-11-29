 Вбивство вчителя під Парижем: у Франції затримали ще 5 осіб | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 09.12.2020

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Вбивство вчителя під Парижем: у Франції затримали ще 5 осіб

П'ятьох затриманих у справі щодо вбивства Самюеля Паті під Парижем, підозрюють в телефонних контактах з нападником.

Озброєні поліцейські у Парижі

Озброєні поліцейські у Парижі (архівне фото)

Ще п'ятеро осіб були затримані у Франції у зв'язку з вбивством вчителя ліцею під Парижем. Про це повідомило інформагентство AFP у вівторок, 8 грудня, з посиланням на представників органів юстиції.

П'ятьох молодих людей родом з Чечні у віці від 18 до 21 року підозрюють в тому, що вони підтримували телефонний контакт з нападником. Відповідно до законодавства, підозрювані можуть перебувати під вартою до 96 годин.

Загалом, фігурантами розслідування в зв'язку з убивством є вже 14 осіб. Серед них є і неповнолітні.

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Обезголовлений за карикатури на пророка

47-річний Самюель Паті працював вчителем історії та географії в коледжі в передмісті Парижа Конфлан-Сент-Онорін. На уроці, присвяченому свободі слова, він показував учням карикатури на пророка Мухаммеда, опубліковані в журналі Charlie Hebdo. 16 жовтня на Паті з криками "Аллаху акбар!" напав озброєний кухонним ножем молодий виходець із Чечні і обезголовив викладача.

Нападника застрелила поліція. Ним виявився 18-річний чеченець Абдуллах А., який народився в Москві й за даними російського посольства в Парижі, разом з родиною виїхав з Росії в 2008 році та отримав у Франції політичний притулок. Його поховали в Чечні на початку грудня.

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Макрон назвав напад терористичним актом

Президент Франції Еммануель Макрон назвав напад на вчителя ісламістським терактом. Його розслідування веде Національна антитерористична прокуратура Франції.

Також після нападу було відкрито понад 80 розслідувань за фактом розпалювання ненависті в інтернеті. Поліція провела рейди і обшуки вдома у десятків підозрюваних радикальних ісламістів.

Демонстрації в містах Франції в пам'ять про вбитого викладача зібрали тисячі учасників. Паті був посмертно нагороджений орденом Почесного легіону.

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