У Франції засудили студентку за схвалення вбивства вчителя під Парижем

Суд у Франції в п'ятницю, 23 жовтня, засудив 19-річну студентку до чотирьох місяців ув'язнення умовно за схвалення вбивства вчителя, скоєного під Парижем. У дописі, який авторка згодом видалила, стверджувалося, що жертва нападу заслужила смерть. Дівчину визнали винною в "виправданні тероризму". Крім того, студентка біології повинна пройти піврічну практику, під час якої вивчатиме базові цінності Французької Республіки.

Сама студентка, своєю чергою, заявила в суді про своє каяття через розміщений у Facebook пост. "Я шкодую, що написала цей коментар і перепрошую за нього", - сказала дівчина. Вона запевнила, що написала цей пост "занадто квапливо" і "не подумавши", цитує інформагенція AFP. Дівчина також наголосила, що згодом сама видалила свій коментар.

Вбитий за карикатури на пророка

Нагадаємо, 47-річний Самюель Паті працював учителем історії та географії в коледжі в передмісті Парижа Конфлан-Сент-Онорін. На уроці, присвяченому свободі слова, він показував учням карикатури на пророка Мухаммеда, опубліковані в журналі Charlie Hebdo. 16 жовтня з криками "Аллаху акбар!" на викладача напав озброєний кухонним ножем молодий чоловік і відтяв йому голову.

Нападника застрелила поліція. Ним виявився 18-річний чеченець Абдуллах А., який народився в Москві й за даними російського посольства в Парижі, разом з родиною виїхав з Росії в 2008 році та отримав у Франції політичний притулок. Французький президент Еммануель Макрон назвав напад на вчителя ісламістським терактом.

Нині розслідування веде Національна антитерористична прокуратура Франції. Поліція провела рейди і обшуки вдома у десятків підозрюваних радикальних ісламістів. Порушено понад 80 проваджень за фактом розпалювання ненависті в інтернеті після нападу.

Тисячі людей в низці міст республіки взяли участь у демонстраціях, таким чином вшанувавши пам'ять убитого викладача. Влада Франції ухвалила посмертно нагородити вбитого вчителя орденом Почесного легіону.