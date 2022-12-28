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Бенедикт XVI
Бенедикт XVI під час служби у 2011 році Фото: Vandeville Eric/ABACA/picture alliance
ПолітикаНімеччина

Ватикан: Здоров'я колишнього папи Бенедикта погіршується

Сергій Ромашенко | Віолетта Чайковська
12 хв. тому

Папа Римський Франциск закликав молитися за здоров'я колишнього понтифіка Бенедикта, яке "сильно погіршилось".

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Колишній папа Римський Бенедикт XVI, який отримав після зречення у 2013 році титул "римський понтифік на спокої", має серйозні проблеми зі здоров'ям, повідомив нинішній глава Римо-католицької церкви Франциск у середу, 28 грудня.

"Я хочу закликати вас усіх піднести особливу молитву за папу Римського на спокої Бенедикта. Я нагадую, що він дуже хворий. Закликаю вас благати Господа втішити та підтримати його", - сказав Франциск.

Представник Ватикану Маттео Бруні заявив, що здоров'я 95-річного Бенедикта погіршилося в "останні кілька годин" через його похилий вік. За його словами, ситуація залишається під контролем, лікарі стежать за станом Бенедикта.

Папа Франциск відвідав свого попередника у колишньому монастирі у Ватиканському саду, де Бенедикт мешкає з моменту зречення. Співперебування і Бенедикта, і його наступника Франциска в стінах Ватикану - безпрецедентна ситуація для Римо-католицької церкви, зауважує агенція AFP.

Чим відомий Бенедикт

Бенедикт XVI у лютому 2013 року зробив незвичайний крок, пішовши за станом здоров'я на спокій з поста понтифіка, який він займав протягом восьми років після папи Івана Павла ІІ, який був при посаді протягом 27 років. Він став першим з 1415 року папою Римським, який добровільно зрікся посади глави Римо-католицької церкви. Тим самим Бенедикт відкрив шлях своїм послідовникам наслідувати його приклад, якщо вони відчують, що сили залишають їх. Нещодавно 86-річний Франциск заявив про можливий відхід на спокій. Він страждає, зокрема, на болі в правому коліні.

Бенедикт став першим понтифіком, який вибачився за скандали навколо сексуального насильства над дітьми з боку священнослужителів. Водночас його критикували  за те, що він не зміг покласти край приховуванням цих фактів. 

Після свого відходу почесний папа Бенедикт, справжнє ім'я якого Йозеф Ратцінгер, веде тихий спосіб життя, рідко з'являючись на публіці. Він був першим німецьким папою за тисячу років і восьмим - за дві тисячі, зауважує агентство dpa. Канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) побажав йому одужання.

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