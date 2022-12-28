Ватикан: Здоров'я колишнього папи Бенедикта погіршується
Сергій Ромашенко | Віолетта Чайковська
12 хв. тому
Папа Римський Франциск закликав молитися за здоров'я колишнього понтифіка Бенедикта, яке "сильно погіршилось".
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Колишній папа Римський Бенедикт XVI, який отримав після зречення у 2013 році титул "римський понтифік на спокої", має серйозні проблеми зі здоров'ям, повідомив нинішній глава Римо-католицької церкви Франциск у середу, 28 грудня.
"Я хочу закликати вас усіх піднести особливу молитву за папу Римського на спокої Бенедикта. Я нагадую, що він дуже хворий. Закликаю вас благати Господа втішити та підтримати його", - сказав Франциск.
Представник Ватикану Маттео Бруні заявив, що здоров'я 95-річного Бенедикта погіршилося в "останні кілька годин" через його похилий вік. За його словами, ситуація залишається під контролем, лікарі стежать за станом Бенедикта.
Папа Франциск відвідав свого попередника у колишньому монастирі у Ватиканському саду, де Бенедикт мешкає з моменту зречення. Співперебування і Бенедикта, і його наступника Франциска в стінах Ватикану - безпрецедентна ситуація для Римо-католицької церкви, зауважує агенція AFP.
Чим відомий Бенедикт
Бенедикт XVI у лютому 2013 року зробив незвичайний крок, пішовши за станом здоров'я на спокій з поста понтифіка, який він займав протягом восьми років після папи Івана Павла ІІ, який був при посаді протягом 27 років. Він став першим з 1415 року папою Римським, який добровільно зрікся посади глави Римо-католицької церкви. Тим самим Бенедикт відкрив шлях своїм послідовникам наслідувати його приклад, якщо вони відчують, що сили залишають їх. Нещодавно 86-річний Франциск заявив про можливий відхід на спокій. Він страждає, зокрема, на болі в правому коліні.
Після свого відходу почесний папа Бенедикт, справжнє ім'я якого Йозеф Ратцінгер, веде тихий спосіб життя, рідко з'являючись на публіці. Він був першим німецьким папою за тисячу років і восьмим - за дві тисячі, зауважує агентство dpa. Канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) побажав йому одужання.