 Експапа Римський Бенедикт XVI попросив вибачення у жертв сексуального насильства католицьких священників | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 08.02.2022

Познайомтесь з новою DW

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.

Відвідати нову DW

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Експапа Римський Бенедикт XVI попросив вибачення у жертв сексуального насильства католицьких священників

Колишній понтифік Бенедикт XVI вибачився перед жертвами сексуального насильства в католицькій церкві. Це стало реакцією на розслідування зловживань з боку священнослужителів.

Почесний Папа Римський Бенедикт XVI (архівне фото)

Почесний Папа Римський Бенедикт XVI (архівне фото)

Колишній Папа Римський Бенедикт XVI вибачився перед жертвами сексуального насильства. Лист експапи у вівторок, 8 лютого, опубліковано на сайті Ватикану.

Бенедикт XVI відреагував на результати нещодавнього розслідування зловживань священнослужителів. У доповіді, опублікованій в січні 2022 року сказано: під час керівництва Мюнхенську архієпархією з 1977 по 1982 рік майбутній папа знав сексуальне насильство у церкві, але не завадив йому. 

"Я можу лише висловити всім жертвам сексуального насильство свій глибокий сором, глибоку скорботу та щире прохання про вибачення, - пише Бенедикт XVI у листі. - У мене були великі зобов’язання в католицькій церкві. Тим сильніший мій біль через зловживання та помилки, які трапились у різних місцях під час мого мандату”. 

У заяві, яку опублікував Ватикан поруч із його листом сказано, що "архієпископ Ратцинґер (Йозеф Алоїз Ратцинґер - "мирське" ім’я Бенедикта XVI до сходження на престол - ред.) не брав участі в жодному приховуванні актів зловживань”. 

Читайте також:Папа Римський не схвалив послаблення целібату

Розслідування комісії 

У січні 2022 року юридична фірма Westpfahl Spilker Wastl опублікувала звіт, із якого виходить: Ратцинґер знав про випадки сексуального насильства, оскільки  брав участь у нараді, на якій обговорювали домагання. В письмовому спілкуванні з юристами він спочатку заперечував участь в такій зустрічі, але згодом визнав це. Тоді Бенедикт XVI заявив, що його помічники ненавмисно надали юридичній фірмі неправдиву інформацію.

Йозеф Ратцинґер (Joseph Alois Ratzinger) був 265-м Папою Римським з 2005 по 2013 рік - одним із найстарших за всю історію католицької церкви. Він зрікся престолу через погіршення здоров'я у віці 84 років і з того часу носить титул Папа на покої. Уроджений баварець Ратцинґер перебрався до Ватикану в 1990-ті і живе там і понині. Після зречення Бенедикта XVI на чолі католицької церкви став аргентинець Хорхе Маріо Бергольо нині відомий як Папа Франциск.

Читайте також: Папа Римський: Напруга на кордонах України загрожує безпеці Європи

Дивитись відео 01:55

Сексуальні скандали католицької церкви (28.08.2018)

 

Реклама

Докладно

Еммануель Макрон та Володимир Зеленський

Зустріч Макрона з Зеленським - DW про головне

Після зустрічі з Путіним Макрон прибув до Києва для переговорів із Зеленським. DW - про підсумки зустрічі.  

Москва (символічне фото)

Німецькі фірми йдуть із російського ринку

У Москві так і не оцінили вірнопідданство німецьких бізнесменів, що працюють у Росії, вважає Андрій Гурков.  