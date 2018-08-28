Експапа Римський Бенедикт XVI попросив вибачення у жертв сексуального насильства католицьких священників

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Колишній понтифік Бенедикт XVI вибачився перед жертвами сексуального насильства в католицькій церкві. Це стало реакцією на розслідування зловживань з боку священнослужителів.
Колишній Папа Римський Бенедикт XVI вибачився перед жертвами сексуального насильства. Лист експапи у вівторок, 8 лютого, опубліковано на сайті Ватикану.
Бенедикт XVI відреагував на результати нещодавнього розслідування зловживань священнослужителів. У доповіді, опублікованій в січні 2022 року сказано: під час керівництва Мюнхенську архієпархією з 1977 по 1982 рік майбутній папа знав сексуальне насильство у церкві, але не завадив йому.
"Я можу лише висловити всім жертвам сексуального насильство свій глибокий сором, глибоку скорботу та щире прохання про вибачення, - пише Бенедикт XVI у листі. - У мене були великі зобов’язання в католицькій церкві. Тим сильніший мій біль через зловживання та помилки, які трапились у різних місцях під час мого мандату”.
У заяві, яку опублікував Ватикан поруч із його листом сказано, що "архієпископ Ратцинґер (Йозеф Алоїз Ратцинґер - "мирське" ім’я Бенедикта XVI до сходження на престол - ред.) не брав участі в жодному приховуванні актів зловживань”.
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У січні 2022 року юридична фірма Westpfahl Spilker Wastl опублікувала звіт, із якого виходить: Ратцинґер знав про випадки сексуального насильства, оскільки брав участь у нараді, на якій обговорювали домагання. В письмовому спілкуванні з юристами він спочатку заперечував участь в такій зустрічі, але згодом визнав це. Тоді Бенедикт XVI заявив, що його помічники ненавмисно надали юридичній фірмі неправдиву інформацію.
Йозеф Ратцинґер (Joseph Alois Ratzinger) був 265-м Папою Римським з 2005 по 2013 рік - одним із найстарших за всю історію католицької церкви. Він зрікся престолу через погіршення здоров'я у віці 84 років і з того часу носить титул Папа на покої. Уроджений баварець Ратцинґер перебрався до Ватикану в 1990-ті і живе там і понині. Після зречення Бенедикта XVI на чолі католицької церкви став аргентинець Хорхе Маріо Бергольо нині відомий як Папа Франциск.
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