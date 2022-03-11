В ЄС для українців готують понад 10 тисяч ліжкомісць в лікарнях

24 лютого Росія розв'язала повномасштабну війну проти України.

Хроніку подій 24 лютого - 15 березня читайте тут.

DW стежить за подіями вівторка, 15 березня (час київський)

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Країни ЄС підготували загалом понад 10 тисяч ліжкомісць в лікарнях для осіб, переміщених з України. Франція зможе прийняти перших пацієнтів наприкінці тижня, повідомила єврокомісарка з питань охорони здоров'я Стелла Кіріакідес. Серед зарезервованих для українців місць "ліжка для дітей, недоношених малюків та їхніх матерів, ракових хворих, людей з сильними опіками, а також тих, хто потребує інтенсивної терапії".

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Представники Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) одностайно висловилися за те, щоб Росія залишила її лави. Про це йдеться у повідомленні організації в соцмережах. "За" висловилися 216, троє утрималися. "Асамблея, проголосувавши одноголосно, закликала Комітет міністрів Ради Європи клопотати, щоб Росія "негайно залишила Раду Європи", - йдеться у повідомленні. "Асамблея вважає, що Російська Федерація більше не може бути державою-членом організації".

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Росія поширила підготовлену для Радбезу ООН чернетку резолюції щодо України, де йдеться про захист цивільного населення "у вразливих ситуаціях", але жодним чином не вказано на відповідальність Росії за війну в Україні, повідомляє інформагенція AP. Пані посол Великобританії в ООН Барбара Вудворт у відповідь на це вказала на "кричущі упущення" в російській чернетці, зокрема на "той факт що Росія тут агресор, і саме російське вторгнення спричинило цю гуманітарну кризу".

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Переговори між делегаціями Росії та України щодо припинення вогню продовжаться у середу. Про це повідомив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

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Президент США Джо Байден підписав закон про який передбачає виділення 13,6 мільярда доларів США військової та гуманітарної допомоги Україні. "Я щойно підписав закон про двопартійне державне фінансування, який надає Україні історичні 13,6 мільярда доларів фінансування", - повідомив президент США у соцмережах.

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З початку війни 24 лютого російська армія системно знищує цивільну інфраструктуру України. Налічується вже 3,5 тисяч зруйнованих об'єктів, повідомив міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський. Нагадаємо, що за оцінками мінфіну України, збитки від російської війни в Україні дорівнюють 500 мільярдам доларів США.

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У німецькому Кельні літературний фестиваль Lit.Cologne відкрився акцією солідарності з Україною. Серед учасників - письменник Навід Кермані, журналіст Деніс Юджель та актор Ульріх Нетен (Ulrich Noethen).

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Близько 20 тисяч осіб виїхали з Маріуполя протягом доби на особистих авто через гуманітарний коридор, повідомив заступник голови офісу президента України Кирило Тимошенко. Це чотири тисячі автівок, з яких 570 вже дісталися Запоріжжя. Загалом, завдяки гуманітарним коридорам сьогодні із заблокованих міст вдалося евакуювати 29 тисяч людей, додав він.

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Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та державний секретар США Ентоні Блінкен провели розмову, обговорили економічний тиск на Росію та гарантування безпеки ядерних об'єктів в Україні.

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Питання про передачу Україні через Польщу бойових літаків Міг-29 досі залишається на порядку денному у США. Про це повідомив лідер республіканців у Сенаті США Мітч МакКоннелл. Минулого тижня Пентагон відхилив пропозицію Варшави передати Києву винищувачі радянського зразка.

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Глава Європейської Ради Шарль Мішель повідомив про телефонну розмову з президентом РФ. За його словами, він закликав Володимира Путіна "зупинити братовбивчу війну Росії проти України", до негайного припинення вогню та виведення російських військ з української території, а також до забезпечення доступу гуманітарної допомоги. "ЄС єдиний у засудженні російської агресії, відповіді потужними санкціями та наданні подальшої підтримки Україні", - написав Мішель. Він наголосив, що абсолютним пріоритетом є захист життів мирних жителів.

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П'ятеро загиблих на Харківщині. Військовослужбовці РФ здійснили артилерійський обстріл села Золочів Харківської області. "Унаслідок влучення бойових снарядів загинули дві жінки і три чоловіки. Ще троє чоловіків дістали поранень. Крім того, зруйновано та пошкоджено низку житлових будинків та автомобіль", - повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

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Прем'єри Польщі, Чехії та Словенії прибули в Київ. Про це повідомив польський прем'єр Матеуш Моравецький. "Тут, в охопленому війною Києві, твориться історія. Саме тут свобода бореться зі світом тиранії. Саме тут майбутнє всіх нас висить на волосині. ЄС підтримує Україну, яка може розраховувати на допомогу своїх друзів - це послання ми привезли сьогодні до Києва", - написав він у соцмережі. Моравецького у поїздці супроводжує його заступник Ярослав Качинський. Політики дісталися української столиці залізницею і планують провести переговори з президентом України Володимиром Зеленським та керівником уряду Денисом Шмигалем.

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Верховна Рада України затвердила продовження воєнного стану з 5:30 26 березня на 30 днів. Відповідний законопроєкт був ухвалений загалом Радою у вівторок, повідомила "Українським Новинам" депутат від фракції "Голос" Інна Совсун. У пояснювальній записці зазначено, що реалізація указу сприятиме вжиттю адекватних заходів, спрямованих на відбиття воєнної агресії Російської Федерації проти України. Президент України Володимир Зеленський запропонував Раді затвердити продовження військового стану з 5:30 26 березня на 30 днів.

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Міністр закордонних справ Туреччини Мевлут Чавушоглу цього тижня відвідає Росію та Україну з намаганням досягти домовленостей про припинення вогню. Про це заявив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган. Очікується, що у середу міністр проведе переговори у Москві, а наступного дня відбуде до України.

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Угорщина не надаватиме Україні зброю та триматиметься поза війною, заявив прем'єр-міністр країни Віктор Орбан. Заява пролунала у межах передвиборчої кампанії. Орбан, якого вважають дружнім до Росії політиком, сподівається на виборах 3 квітня переобратися на четвертий термін. Глава угорського уряду звинуватив опозицію у спробах втягнути країну у війну Росії в Україні.

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Через війну Росії проти України Євросоюз додав до санкційного списку ще 15 фізичних і 9 юридичних осіб. Рішення про це опублікували в Офіційному віснику ЄС, після чого воно набуло чинності, передає кореспондент DW в Брюсселі. До списку потрапили олігарх Роман Абрамович, великі акціонери "Альфа-Групп" Герман Хан і Олексій Кузьмичев, власник фінансової групи "Нафта Москва" Сулейман Керімов, гендиректор 1 каналу російського ТБ Костянтин Ернст, гендиректор "Рособоронекспорт" Олександр Міхеєв. Серед компаній- "Рособоронекспорт", виробник ракет, зокрема "Іскандер-М" "НПО Высокоточные комплексы", виробник військових гелікоптерів Ка-52 "Вертолеты России", виробник танків Т-72Б3 "Уралвагонзавод" і виробник літаків "Объединенная авиастроительная корпорация". Усі ці озброєння російські війська використовують у війні проти України, наголосили у Раді ЄС. Цим компаніям і людям заморозили усі активи у Євросоюзі. Фізичним особам також заборонено в'їзд на територію ЄС.

++19.00++

У НАТО стурбовані можливістю здійснення Росією в Україні хімічної атаки. "Ми занепокоєні тим, що Москва може організувати диверсійну операцію й, можливо, із застосуванням хімічної зброї", - заявив генеральний секретар альянсу Єнс Столтенберг перед засіданням міністрів оборони країн-учасниць. У разі, якщо станеться "порушення міжнародного права", РФ "заплатить високу ціну", наголосиві він, але не став уточнювати те, якою може бути відповідь НАТО. Закиди Росії щодо наявності на території Україні лабораторій, де нібито розробляли "біологічну зброю", генсек НАТО назвав "абсурдними".

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Редакторку російського Першого каналу Марину Овсяннікову, яка перервала ефір появою з антивоєнним плакатом, оштрафували на 30 тисяч рублів. Про це повідомляє Інтерфакс. Останкінський районний суд Москви визнав її винною в організації "неузгодженої акції".

++18.40++

Під час посиленої комендантської години в Києві з 20.00 15 березня до 7.00 17 березня заборонено пересування містом без спецперепустки, метрополітен працюватиме лише в режимі укриття, повідомляє КМДА.

++18.39++

У Запорізькій області запущено супутниковий інтернет Starlink, повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух.

++18.26++

Працівники Державного бюро розслідувань України провели обшуки у низки народних депутатів від фракції ОПЗЖ, які, як вказано у повідомленні відомства, незаконно перетнули або планували перетнути державний кордон України. Зокрема, у народного депутата Вадима Рабіновича вилучено серед іншого три рушниці та великі суми готівки у гривнях та доларах, у народного обранця Віктора Чорного - 2 гранати, а у депутата Олега Волошина знайшли серед іншого пістолет.Відкрито кримінальне провадження. Санкція за статтею "перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу, що спричинили тяжкі наслідки" передбачає позбавлення волі на строк від семи до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

++18.22++

У Маріуполі російські війська взяли в заручники лікарів і пацієнтів лікарні, відповідне повідомлення встиг передати один із працівників лікарні, повідомив голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко. За його інформацією, йдеться про Обласну лікарню інтенсивного лікування у Маріуполі.

++18.21++

Президент США Джо Байден "з високою вірогідністю" 24 березня візьме участь у саміті глав держав та урядів Євросоюзу у Брюсселі. Про це повідомила інформагенція Reuters з посиланням на інсайдерську інформацію із дипломатичних джерел. Як стало відомо, 24 березня НАТО проведе надзвичайний саміт, присвячений розгляду ситуації, що склалася після початку війни Росії проти України. Зустріч глав держав та урядів буде організована у штаб-квартирі альянсу в Брюсселі, повідомив генеральний секретар організації Єнс Столтенберг.

++18.20++

Президент України Володимир Зеленський звернувся до парламенту Канади через відеозв'язок. Його виступ супроводжували тривалі оплески канадських парламентаріїв. У своєму виступі Зеленський описав, серед іншого, тяжку гуманітарну ситуацію в країні унаслідок російської війни - 97 дітей загинуло, подекуди є перебої з продовольством, втрачено зв'язок з Маріуполем. У четвер Зеленський має звернутися через відеозв'язок до депутатів німецького Бундестагу.

++18.06++

Росія подала заяву про вихід з Ради Європи. Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров надіслав відповідного листа генеральному секретареві організації, повідомив глава російської делегації у ПАРЄ Петро Толстой. "Росія виходить з Ради Європи за власним бажанням, це зважене та обдумане рішення", зазначив він. Росія денонсуватиме Статут Ради Європи, Європейську конвенцію з прав людини, ще чотири конвенції і, можливо, низку документів, які "не відповідають інтересам РФ", заявив з цього приводу віцеспікер Ради Федерації Костянтин Косачов.

++17.46++

За оцінкою міністра фінансів України Сергія Марченка, втрати України від війни можуть становити 500 мільярдів доларів. "На 10 областей, де йдуть бойові дії, припадає половина ВВП, - заявив він в інтерв'ю українській версії журналу Forbes. Марченко також вказав на розрив логістичних ланцюжків, фізичне знищення багатьох підприємств та від'їзд співробітників.

++17.45++

Україна та Росія відновили переговори, повідомив член української переговорної делегації, радник голови офісу президента Михайло Подоляк. "Перемовини тривають. Відновлено консультації на головній переговорній платформі", - написав він у соцмережах. За його словами, сторони обговорюють спільні питання врегулювання, припинення вогню, виведення військ із території України. Напередодні делегації взяли технічну паузу у переговорах.

++17.40++

Міністерство фінансів США запровадило нові санкції проти посадовців Росії та Білорусі. До підсанкційного списку за підтримку Росії у війні в Україні потрапив правитель Білорусі Олександр Лукашенко та його дружина. Окрім них, під санкціями опинилися четверо осіб та одна компанія, причетні до порушення прав людини в Росії. Москва, своєю чергою, запровадила персональні санкції проти президента США Джо Байдена, Держсекретаря Ентоні Блінкена та низки високопосадовців з адміністрації американського президента. Такий крок було зроблено у відповідь на "серію безпрецедентних санкцій" проти Росії, наголосило російське МЗС.

++17.34++

Неподалік Києва загинув телеоператор американського новинного телеканалу Fox News П'єр Закжевський, його колега отримав поранення. Про це повідомила гендиркеторка Fox News Media Сюзанне Ско. Згодом радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко повідомив, що внаслідок артилерійського обстрілу загинула й українська журналістка Олександра Кувшинова. За останніми даними, з початку російської війни проти України 24 лютого, загинуло ще три журналісти, ще 30 отримали поранення. Це американець Брен Рено, а також український журналіст Віктор Дудар, що загинув біля Миколаєва та оператор Євген Сакун, що загинув під час ракетної атаки на Київ. Такі дані навела українська омбудсман Людмила Денисова.

++17.17++

Одна людина загинула та ще одна отримала травми внаслідок авіаційного удару по селу Юрівка на Житомирщині, повідомляє головне управління ДСНС у Житомирській області. Вибухом пошкоджено шість приватних житлових будинків. Тим часом, кількість загиблих внаслідок ракетного обстрілу Києва зросла до п'ятьох осіб, повідомив під час відеозвернення президент України Володимир Зеленьский.

++16.57++

У НАТО планують пристосувати свою оборону до нової реальності, створеної війною Росії проти України та підтримки її з боку Білорусі. Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на брифінгу напередодні засідання міністрів оборони країн Альянсу, запланованого на 16 березня, повідомляє кореспондент DW у Брюсселі. "Завтра міністри дадуть старт дискусії щодо конкретних заходів, як посилити нашу оборону у довгостроковому вимірі", - зазначив Столтенберг. Ідеться про розміщення "суттєво більшої" кількості сухопутних військ з озброєннями на східному фланзі НАТО. "Ми також розглянемо велике збільшення присутності військово-повітряних і військово-морських сил, посилення нашої інтегрованої протиповітряної та протиракетної оборони, укріплення нашої кібербезпеки та проведення більшої кількості великих навчань", - уточнив Столтенберг. Конкретні плани підготують військові командувачі НАТО, аби їх затвердили на саміті Альянсу в Мадриді у червні цього року.

++16.14++

Президент України Володимир Зеленський заявив, що у Києві почули, що до складу країн-членів НАТО країні не увійти, тому український народ починає це розуміти та розраховувати на себе. Про це він заявив під час відеозустрічі з лідерами держав Об'єднаного експедиційного корпусу - форуму країн півночі Європи. "Роками ми чули про нібито відчинені двері, але вже почули про те, що нам туди не увійти. І це правда, і треба це визнавати. Я радий, що наш народ починає це розуміти і розраховувати на себе та на наших партнерів, які нам допомагають", - сказав президент. Він додав, що Україна наразі не претендує на активацію 5-ї статті договору про НАТО, що передбачає участь союзних сил у відсічі агресії на одну з країн-членів альянсу. Втім український президент наголосив, що допомагаючи Україні, європейські лідери можуть "допомогти і собі" та закликав надати Києву більше зброї.

++16.12++

ООН виділить ще 40 мільйонів доларів США на допомогу українцям, які опинилися у найбільш вразливому становищі в Україні. Про це повідомив генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш. Організація сподівається залучити до цієї ініціативи й інші країни, додав генсек. Ці кошти допоможуть забезпечити необхідне постачання продуктів, води та ліків в Україну, а також забезпечити готівкою тих, хто її потребує, наголосив Гутерреш. За останніми даними Міжнародної організації з міграції, з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого три мільйони українців були вимушені поїхати з країни. Ці дані практично збігаються з даними Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН) - там оціннють, що вже 2,97 мільйона українців залишили домівки через війну РФ.