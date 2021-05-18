В Україну прибули евакуйовані з Сектора Гази українці

Вранці четверга, 27 травня, в Києві приземлився літак з українцями, евакуйованими з Сектора Гази. Про це повідомляє пресслужба президента України Володимира Зеленського на його сайті.

Зазначається, що в Україну цим літаком повернулися 109 українських громадян, які висловили бажання виїхати з Сектора Гази. Разом з ними було евакуйовано 13 громадян Молдови і четверо громадян Болгарії, додають у пресслужбі.

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Зеленський вітає "гуманітарну операцію"

На сайті зазначається, що Зеленський привітав успішне повернення на батьківщину українських громадян і наголосив, що безпека людей є пріоритетом для України. При цьому, попри те що з п'ятниці, 21 травня, між Ізраїлем та Сектором Гази діє перемир'я, президент України назвав евакуацією "гуманітарною операцією", яка відбулася в умовах збройного протистояння в регіоні.

"Тому паспорт з синьо-жовтим прапором - це запорука того, що держава не залишить свого громадянина один на один з бідою. Українці завжди можуть розраховувати на допомогу своєї країни, хоч в якій би ситуації вони не опинилися", - заявив Зеленський.

Нагадаємо, український президент доручив уряду та міністерству закордонних справ України організувати повернення українців із Сектора Гази ще 18 травня. До цього речник міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко повідомив, що приблизно 120 українців виявили бажання повернутися до України із Сектора Гази.

Ескалація на Близькому Сході

Ракетні обстріли з боку Сектора Гази по Ізраїлю та авіаудари ізраїльської армії по цілях ХАМАС тривали з 10 травня. Приводом для останнього загострення стало рішення виселити кілька палестинських сімей з будинків у Східному Єрусалимі. Це викликало масові акції протесту і сутички, внаслідок чого постраждали сотні людей.

Під цим приводом ХАМАС піддав Ізраїль ракетному обстрілу з території Сектора Гази. Авіація і сухопутні сили Армії оборони Ізраїлю у відповідь почали завдавати ударів по цілях у Секторі Гази. Пізніше сторони домовилися про перемир'я, яке набуло чинності у ніч на п'ятницю, 21 травня.

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Після повідомлення ОП 27 травня на своїй сторінці у Facebook глава МЗС України Дмитро Кулеба пояснив, чому евакуація українців з Сектора Гази затяглася.

"Евакуація людей із Сектора Гази - завершена. Позаду нерви, важка робота наших посольств в Ізраїлі та Єгипті, перемовини з єгипетськими дипломатами і спецслужбами, два перенесення дати евакуації через відсутність безпекових умов, неочікувана довга нічна зупинка колони вже в Єгипті через появу безпекової загрози, виснажлива дорога каравану до Каїра через декілька десятків блок-постів на Синаї", - написав Кулеба.

Міністр додав, що в останній момент було отримано новину про поломку літака під час посадки, за чим послідував подальший ремонт літака, приїзд колони в аеропорт, оформлення рейсу, переліт, доставка громадян до областей. "Хотілося, звісно, зробити це ще швидше, але ситуація на місці постійно змінювалася і потребувала терпіння. І навіть з урахуванням цього Україна однією з перших провела успішну міжнародну гуманітарну операцію, вивезши з Сектора Гази громадян трьох країн", - зазначив міністр.