В Україні вшанували пам'ять жертв обстрілу Краматорська

Рік тому ціллю російського ракетного удару став залізничний вокзал у Краматорську, внаслідок чого загинула 61 людина, ще 121 особа дістала поранень. У місті й країні вшанували пам'ять жертв.

У місті Краматорськ на Донеччині провели жалобні заходи, щоб вшанувати пам'ять жертв скоєного рівно рік тому ракетного обстрілу Краматорського залізничного вокзалу. Про це повідомив у суботу, 8 квітня, сайт Краматорської міської ради.

"Пам'ять усіх жертв того обстрілу вшанували сьогодні у Краматорську разом із правоохоронцями, рятувальниками, волонтерами та представниками місцевої влади", - цитує сайт міськради слова голова Донецької ОВА Павла Кириленка. "На роковини обстрілу відбувся також допрем'єрний показ документальної стрічки "Станція Краматорськ", створений проєктом "Свідчить Україна" / The Reckoning Project, присвяченої тому теракту", - поінформував Кириленко.

Крім того, за даними державної інформагенції "Укрінформ", о 10:30 на всіх вокзалах України оголошували хвилину мовчання для вшанування пам'яті жертв російського ракетного обстрілу залізничного вокзалу Краматорська.

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Правозахисники кажуть про "явний воєнний злочин"

8 квітня 2022 року російську окупаційні сили завдали ракетного удару з оперативно-тактичного ракетного комплексу (ОТРК) "Точка-У" по залізничному вокзалу міста Краматорськ, що на той час вважався одним із головних евакуаційних пунктів Донецької області. На момент удару на залізничному вокзалі перебували сотні цивільних, у тому числі багато дітей, які чекали на евакуаційний потяг. Бойова частина ракети містила заборонені касетні суббоєприпаси. Внаслідок тодішнього ракетного обстрілу загинула 61 особа, ще 121 людина дістала поранень.

У лютому 2023 року міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch представила разом дослідницькою групою SITU спільну доповідь , де стверджувалося, що зібрані докази свідчать про те, що ракетний удар по залізничному вокзалу Краматорська був "порушенням законів війни" і "явним воєнним злочином". Так само правозахисники не мають жодних сумнівів, що ракету було запущено з підконтрольної росіянами території.

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