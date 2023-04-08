В Україні вшанували пам'ять жертв обстрілу Краматорська

"Пам'ять усіх жертв того обстрілу вшанували сьогодні у Краматорську разом із правоохоронцями, рятувальниками, волонтерами та представниками місцевої влади", - цитує сайт міськради слова голова Донецької ОВА Павла Кириленка. "На роковини обстрілу відбувся також допрем'єрний показ документальної стрічки "Станція Краматорськ", створений проєктом "Свідчить Україна" / The Reckoning Project, присвяченої тому теракту", - поінформував Кириленко.
Крім того, за даними державної інформагенції "Укрінформ", о 10:30 на всіх вокзалах України оголошували хвилину мовчання для вшанування пам'яті жертв російського ракетного обстрілу залізничного вокзалу Краматорська.
8 квітня 2022 року російську окупаційні сили завдали ракетного удару з оперативно-тактичного ракетного комплексу (ОТРК) "Точка-У" по залізничному вокзалу міста Краматорськ, що на той час вважався одним із головних евакуаційних пунктів Донецької області. На момент удару на залізничному вокзалі перебували сотні цивільних, у тому числі багато дітей, які чекали на евакуаційний потяг. Бойова частина ракети містила заборонені касетні суббоєприпаси. Внаслідок тодішнього ракетного обстрілу загинула 61 особа, ще 121 людина дістала поранень.
У лютому 2023 року міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch представила разом дослідницькою групою SITU спільну доповідь, де стверджувалося, що зібрані докази свідчать про те, що ракетний удар по залізничному вокзалу Краматорська був "порушенням законів війни" і "явним воєнним злочином". Так само правозахисники не мають жодних сумнівів, що ракету було запущено з підконтрольної росіянами території.