РФ обстріляла міста на Донеччині після початку "перемир'я"

Попри оголошення "різдвяного перемир'я" Росія обстріляла Курахове та Краматорськ на Донеччині. Водночас РФ закидає Україні порушення "перемир'я", хоча Київ і не погодився на нього.

Російські війська у п'ятницю, 6 січня, завдали ударів по Кураховому та Краматорську на Донеччині, незважаючи на оголошене Москвою так зване "різдвяне перемир'я".

Як повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко, внаслідок артилерійського обстрілу центру Курахового пошкоджено дві багатоповерхівкі, один приватний будинок та відділення місцевої лікарні. "Там, за попередньою інформацією, є одна поранена людина. Курахове вже далеко не вперше зазнає такого удару. І, на жаль, можна бути впевненим, що не востаннє", - написав він у Telegram.

Як уточнив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко, поранено працівницю лікарні. Також, за його словами, 6 січня росіяни також атакували ракетами Краматорськ. "Є влучання у приватний житловий будинок. Попередньо постраждалих немає", - написав він у Telegram. Повідомлення про обстріли Краматорська та Курахового надійшли після початку "різдвяного перемир'я", яке міністр оборони РФ Сергій Шойгу ввів з 12:00 6 січня до 24:00 7 січня за московським часом.

Обстріл Херсона напередодні "перемир'я"

Зранку у цей же день, але ще до настання так званого припинення вогню, росіяни також обстріляли місто Херсон. "У Херсоні добре чутно звуки "святкового різдвяного" припинення вогню. Вони (росіяни. - Ред.) мабуть хочуть до 12 дня всю норму на добу вперед виконати", - написав у Facebook очільник пресцентру Сил оборони Херсону Дмитро Плетенчук.

Під вогонь окупантів потрапила пожежна частина - вже друга частина рятувальників, яка потрапила під обстріл за останні два дні, зазначив голова обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич. За його словами, через обстріл один рятувальник загинув, ще четверо дістали поранення. "Один вогнеборець - у тяжкому стані, троє - середньому. Їх госпіталізували до лікарні, де медики надають їм необхідну допомогу", - написав він у Telegram.

Також росіяни атакували й житловий будинок поруч з пожежною частиною, наголосив Янушевич. "Так зване російське "різдвяне перемирʼя" - це бабуся, яка напередодні Різдва потрапила під обстріл у власній оселі, це родина рятувальника, яка не дочекається на повернення свого Героя, це четверо рятувальників, які зустрінуть Різдво у лікарні", додав він.

Звинувачення РФ

Україна не приєднувалась до "перемир'я", але 6 січня Москва закидає Києву його порушення. Так, міноборони РФ стверджує, що Україна наносить обстріли по населеним пунктам та позиціям російських військ, незважаючи на нібито режиму припинення вогню.

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Росіяни заявляють про мінометні та артилерійські обстріли російських позицій, зокрема, у районі населеного пункту Білогорівка на Луганщині, Новопавлівка Запорізької області. Водночас російські війська нібито відкрили вогонь у відповідь, переконує міноборони РФ.

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін 5 січня доручив Шойгу запровадити "різдвяний" режим припинення вогню по всій лінії зіткнення з Україною.