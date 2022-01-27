В Україні проведуть масові навчання для цивільного населення

Міністерство внутрішніх справ України проведе масові навчання для цивільного населення на випадок виникнення надзвичайних ситуацій, повідомив профільний міністр Денис Монастирський. Повідомлення оприлюднили в середу, 26 січня, на сторінці відомства.

Вказується, що до навчань будуть залучені фахівці та інструктори Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС), поліції, Нацгвардії та Державної прикордонної служби України. Акцент буде зроблено на питанні безпеки поводження з вибухонебезпечними предметами. "Всі інструктори проходили потужні навчання за кордоном, у Британії, США, Канаді, Польщі та інших країнах", - розповів Монастирський. Проходитимуть навчання у різних регіонах України. Буде також перевірена робота систем цивільної безпеки у населених пунктах, додав міністр.

Виконувач обов'язків голови ДСНС України Сергій Крук повідомив, що відомство вже розпочало підготовку до цих навчань.

Загострення ситуації на кордоні України та Росії

Навчання відбудуться на тлі загострення ситуації на кордоні України та Росії. З початку літа 2021 року РФ перекинула до анексованого Криму та до кордону з Україною близько 100 тисяч військовослужбовців. Лідери західних країн побоюються, що Москва готується до війни, але Кремль заперечує плани такої операції.

Січнева серія переговорів Росії зі США, НАТО та Організацією з безпеки та співробітництва в Європі не принесла результатів. Захід закликає Москву відвести війська від українського кордону та погрожує безпрецедентними санкціями. Росія ж звинувачує країни Заходу в озброєнні України та проведенні маневрів поблизу кордонів РФ.