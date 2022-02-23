В Україні розпочинає роботу місія МВФ

В Україні у середу, 23 лютого, розпочинає роботу місія Міжнародного валютного фонд (МВФ) для проведення другого перегляду виконання програми "Стенд-бай" з Україною, повідомляє офіційний Telegram-канал Національного банку України з посиланням на заяву очільника установи Кирила Шевченка.

Він вказав, що усі робочі зустрічі в межах роботи місії передбачаються в онлайн-форматі. "Разом з колегами готові до активної роботи з експертами Фонду в наступні кілька тижнів", - додав Шевченко.

У листопаді минулого року перший перегляд поточної програми завершився виділенням Україні другого траншу кредиту від МВФ у розмірі майже 700 мільйонів доларів та її продовженням до кінця червня 2022 року. Загалом 18-місячна програма МВФ "Стенд-бай", затверджена в червні 2020 року, передбачає виділення для України близько п'яти мільярдів доларів. Перший транш фінансування у обсязі 2,1 мільярда доларів було надано одразу. Після другого планується виділення ще трьох обсягом у 2,2 мільярда доларів.

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Фінансова допомога Заходу

У середині лютого Європейський парламент дав свою згоду на екстрену програму макрофінансової допомоги Україні, аби підтримати її економічну та фінансову стабільність в умовах ескалації російсько-українського конфлікту. Обсяг макрофінансової допомоги становитиме 1,2 мільярда євро кредитів на вигідних умовах. Для набуття чинності цієї програми за неї ще має проголосувати Рада ЄС.

Також 15 лютого державний секретар Сполучених Штатів Америки (США) Ентоні Блінкен заявив, що Вашингтон запропонує Україні гарантію суверенної позики в розмірі до одного мільярда доларів для підтримки програми економічних реформ і подальшої співпраці з МВФ.

8 лютого, під час зустрічі президентів Франції Еммануеля Макрона та України Володимира Зеленського, оголосили, що Франція виділить Україні 1,2 мільярда євро макрофінансової допомоги. Йдеться про безпосередній кредит у 200 мільйонів євро, а також додаткові фінансові гарантії у мільярд євро. Під ці гарантії Україна зможе на пільгових умовах отримати кредити у французьких банках.