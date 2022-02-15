США дадуть Україні кредитні гарантії до мільярда доларів

Уряд США запропонує Україні гарантію суверенної позики в розмірі до одного мільярда доларів для підтримки програми економічних реформ і подальшої співпраці з Міжнародним Валютним Фондом (МВФ). Про це у вівторок, 15 лютого, повідомило посольство США в Україні з посиланням на заяву державного секретаря США Ентоні Блінкена.

"Сьогоднішня заява - у поєднанні з міцним партнерством між Україною, МВФ, іншими міжнародними фінансовими установами, G7 та іншими двосторонніми донорами - зміцнить здатність України забезпечити економічну стабільність, зростання та процвітання для свого народу в умовах дестабілізуючої поведінки Росії", - йдеться у повідомленні.

У 2014-2016 роках США надали Україні три окремі гарантії суверенних позик на мільярд доларів. Також з 2014 року Сполучені Штати надали Україні понад два мільярди доларів допомоги на розвиток.

Крім цього, Експортно-імпортний банк США має намір виділити до трьох мільярдів доларів для полегшення закупівлі американських товарів і послуг для проєктів в Україні, а Корпорація США з фінансування міжнародного розвитку має поточний інвестиційний портфель в Україні у близько 800 мільйонів доларів.

Фінансова допомога Заходу

Напередодні депутати Європейського парламенту проголосували за розгляд пропозиції надати 1,2 мільярда євро макрофінансової допомоги Україні за екстренною процедурою. Голосування за саму програму макрофіну для України має відбутися пізніше цього тижня.

8 лютого, під час зустрічі президентів Франції Еммануеля Макрона та України Володимира Зеленського, оголосили, що Франція виділить Україні 1,2 мільярда євро макрофінансової допомоги. Йдеться про безпосередній кредит у 200 мільйонів євро, а також додаткові фінансові гарантії у мільярд євро. Під ці гарантії Україна зможе на пільгових умовах отримати кредити у французьких банках.