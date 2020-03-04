 В Україні через коронавірус обмежать масові заходи | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 05.03.2020

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Новини

В Україні через коронавірус обмежать масові заходи

До цього вдадуться в рамках запроваджуваних протиепідемічних заходів, попередив заступник міністра охорони здоров'я.

У Нових Санжарах на Полтавщині

У Нових Санжарах на Полтавщині

В Україні запроваджуватимуть протиепідемічні заходи з забороною масових заходів, заявив у четвер, 5 березня, заступник міністра охорони здоров'я країни, головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

"Ми заборонятимемо проведення масових заходів, конференцій, спортивних заходів, закриватимемо тимчасово школи на обмежувальні протиепідемічні заходи (...), щоб зменшити масові скупчення людей, оскільки всі ми знаємо, що вірус передається повітряно-крапельним шляхом", - сказав Ляшко у Нових Санжарах на Полтавщині. Він додав, що усі ці заходи вживатимуться уже найближчим часом, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Ляшко зустрічається у Нових Санжарах з евакуйованими з китайського Уханю українцями, в яких завершився карантин. Там же перебуває й президент України Володимир Зеленський.    

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З огляду на стрімкі темпи поширення коронавірусу влада Італії оголосила закриття шкіл по всій країні до 15 березня включно. Тим часом у цій європейській країні вже більше 100 жертв захворювання. (04.03.2020)
  • Книжковий ярмарок у Лейпцигу

    Міжнародні події, скасовані через новий коронавірус

    Книжковий ярмарок у Лейпцигу

    Перші повідомлення про скасування ярмарку з'явилися ще тоді, коли на сторінці книжкового ярмарку у Лейпцигу в Twitter можна було побачити повідомлення, що подія відбудеться. Рішення міської влади та організаторів ярмарку є запобіжним заходом, повідомили там. У програмі книжкового ярмарку та читацького фестивалю "Лейпциг читає" було близько 3700 заходів із 2500 учасниками з 51 країни світу.

  • Паризький будинок мод Chanel

    Міжнародні події, скасовані через новий коронавірус

    Паризький будинок мод Chanel

    Епідемія коронавірусу не залишила осторонь й індустрію мод. Французький будинок мод Chanel ще в лютому скасував свій показ, який мав відбутися у Пекіні у травні 2020 року. Менеджмент компанії пояснив своє рішення "актуальною ситуацією та рекомендаціями китайського уряду". Водночас два китайські бренди Shiatzy Chen та Jarel Zhang відмовились від участі в показах одягу прет-а-порте навесні.

  • Міланський тиждень моди

    Міжнародні події, скасовані через новий коронавірус

    Міланський тиждень моди

    Міланський тиждень моди, хоч і відбувся ще в лютому, але вже тоді відчув на собі наслідки поширення коронавірусу. Будинок мод Laura Biagotti повністю скасував свій показ. У Giorgio Armani заздалегідь вирішили презентувати свої нові колекції без глядачів. Профільні журналісти та торгівці одягом з усього світу мали змогу наживо слідкувати за показом на подіумі через онлайн-трансляцію.

  • Туристичний ярмарок ITB у Берліні

    Міжнародні події, скасовані через новий коронавірус

    Туристичний ярмарок ITB у Берліні

    Підготовка до найбільшого у світі туристичного ярмарку тривала наповну, коли організатори повідомили про його скасування. Нові вимоги влади виявилися нереальними до виконання: кожен учасник повинен був підтвердити, що приїхав не з тих регіонів світу, що офіційно визначені як території підвищеного ризику. Зважаючи на очікувану кількість відвідуваність у 170 тисяч, забезпечити це було неможливо.

  • Промисловий ярмарок у Ганновері

    Міжнародні події, скасовані через новий коронавірус

    Промисловий ярмарок у Ганновері

    Через стрімке поширення коронавірусу в Німеччини організатори найбільшої в світі промислової виставки - Ганноверського ярмарку - вирішили її перенести. Ярмарок із понад 6000 учасників мав спершу відбутися 20-24 квітня, однак тепер виставка запланована на 13-17 липня.

  • Лувр в Парижі

    Міжнародні події, скасовані через новий коронавірус

    Лувр в Парижі

    У Франції з її традиційно розвиненою культурою страйків не рідкість, коли працівники визначають порядок денний попри волю свого роботодавця. Так, працівники всесвітньо відомого музею "Лувр" у Парижі два дні поспіль не виходили на роботу. Жодні превентивні заходи проти коронавірусу переконати їх не змогли.

  • Гамбурзький балет

    Міжнародні події, скасовані через новий коронавірус

    Гамбурзький балет

    Гамбурзький балет хореографа Джона Ноймаєра скасував через коронавірус свої гастролі у Макао та Сінгапурі. У програмі були вистави "Дама з камеліями" та "Ніжинський". Поки невідомо, чи виступи тепер будуть перенесені на пізніший термін. За 47 років своєї діяльності Гамбурзький балет показав більше 1000 вистав у 30 країнах світу. На початку 2021 року у балету заплановані гастролі в Японії.

  • Місія нездійсненна

    Міжнародні події, скасовані через новий коронавірус

    Місія нездійсненна

    Коронавірус дістався і до Голівуду. У серії фільмів "Місія нездійсненна" Том Круз у ролі таємного агента Ітана Ханта рятує світ, у другій частині - навіть від смертельного вірусу грипу. У реальності ж перемога наразі за вірусом. Через коронавірус зйомки сьомої частини фільму стали "нездійсненною місією". Кінокомпанія Paramount Pictures перенесла тритижневі зйомки у Венеції на невизначений термін.

    Автор: Торстен Ландсберґ, Гайке Мунд, Олексій Яковійчук


DW.COM

Міжнародні події, скасовані через новий коронавірус

По всьому світу через поширення коронавірусу скасовуються масові заходи і зачиняються музеї. Зачепила епідемія Лейпцизький книжковий ярмарок та міжнародну туристичну виставку ITB. Два дні через вірус не працював і Лувр. (04.03.2020)  

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