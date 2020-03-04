В Україні через коронавірус обмежать масові заходи

В Україні запроваджуватимуть протиепідемічні заходи з забороною масових заходів, заявив у четвер, 5 березня, заступник міністра охорони здоров'я країни, головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

"Ми заборонятимемо проведення масових заходів, конференцій, спортивних заходів, закриватимемо тимчасово школи на обмежувальні протиепідемічні заходи (...), щоб зменшити масові скупчення людей, оскільки всі ми знаємо, що вірус передається повітряно-крапельним шляхом", - сказав Ляшко у Нових Санжарах на Полтавщині. Він додав, що усі ці заходи вживатимуться уже найближчим часом, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Ляшко зустрічається у Нових Санжарах з евакуйованими з китайського Уханю українцями, в яких завершився карантин. Там же перебуває й президент України Володимир Зеленський.