Заворушення у Нових Санжарах: підозри у скоєнні злочинів отримали вже 10 осіб

Розслідування за фактами правопорушень біля медичного центру "Нові Санжари", де сталися сутички під час прибуття евакуйованих з Уханю українців, триває. Підозри у скоєнні злочинів отримали 10 осіб, повідомляє відділ комунікації поліції Полтавщини у вівторок, 3 березня.

Розслідування триває у восьми провадженнях, серед яких підозри у блокуванні транспортних комунікацій, порушенні рівноправності громадян, посяганні на життя працівника правоохоронного органу та скоєння масових заворушень.

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Нагадаємо, п'ятьом особам вручили підозри у вчиненні масових заворушень. Чотирьох з них взяли під нічний домашній арешт. Клопотання про обрання запобіжного заходу для п’ятої особи суд не задовольнив. Домашній арешт із забороною залишати місце проживання отримав також підозрюваний у посяганні на життя поліцейського.

На 3 березня ще двом особам повідомили про підозри у скоєнні хуліганських дій та двом фігурантам вручили підозри у блокуванні транспортних комунікацій.

Що сталося у Нових Санжарах

20 лютого 2020 року 45 українців і 27 іноземців, евакуйованих з китайського міста Ухань - епіцентру спалаху коронавірусу, доставили до медичного центру Нацгвардії України "Нові Санжари" в Полтавській області. Це спричинило протести місцевих жителів та сутички з правоохоронцями. Також протестувальники намагалися перешкодити проїзду колони з евакуйованими.

Внаслідок цього поліція затримала 24 людей, однак згодом 23 з них відпустила. За медичною допомогою після сутичок звернулися дев'ятеро правоохоронців та один цивільний. Евакуйовані перебувають у "Нових Санжарах" на карантині 14 днів.