 Заворушення у Нових Санжарах: підозри у скоєнні злочинів отримали вже 10 осіб | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 03.03.2020

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Заворушення у Нових Санжарах: підозри у скоєнні злочинів отримали вже 10 осіб

Поліція Полтавщини розслідує вісім кримінальних проваджень, пов'язаних із подіями у Нових Санжарах.

Заворушення у Нових Санжарах 20 лютого 2020 року

Заворушення у Нових Санжарах 20 лютого 2020 року

Розслідування за фактами правопорушень біля медичного центру "Нові Санжари", де сталися сутички під час прибуття евакуйованих з Уханю українців, триває. Підозри у скоєнні злочинів отримали 10 осіб, повідомляє відділ комунікації поліції Полтавщини у вівторок, 3 березня.

Розслідування триває у восьми провадженнях, серед яких підозри у блокуванні транспортних комунікацій, порушенні рівноправності громадян, посяганні на життя працівника правоохоронного органу та скоєння масових заворушень.

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Нагадаємо, п'ятьом особам вручили підозри у вчиненні масових заворушень. Чотирьох з них взяли під нічний домашній арешт. Клопотання про обрання запобіжного заходу для п’ятої особи суд не задовольнив. Домашній арешт із забороною залишати місце проживання отримав також підозрюваний у посяганні на життя поліцейського. 

На 3 березня ще двом особам повідомили про підозри у скоєнні хуліганських дій та двом фігурантам вручили підозри у блокуванні транспортних комунікацій. 

Що сталося у Нових Санжарах

20 лютого 2020 року 45 українців і 27 іноземців, евакуйованих з китайського міста Ухань - епіцентру спалаху коронавірусу, доставили до медичного центру Нацгвардії України "Нові Санжари" в Полтавській області. Це спричинило протести місцевих жителів та сутички з правоохоронцями. Також протестувальники намагалися перешкодити проїзду колони з евакуйованими.

Внаслідок цього поліція затримала 24 людей, однак згодом 23 з них відпустила. За медичною допомогою після сутичок звернулися дев'ятеро правоохоронців та один цивільний. Евакуйовані перебувають у "Нових Санжарах" на карантині 14 днів.

  • На борту літака були не тільки українці

    Каміння, шини та вогонь: як зустріли в Україні евакуйованих з Уханю

    На борту літака були не тільки українці

    За даними міністерства охорони здоров'я України, на борту літака було 45 українців, 27 іноземців і члени екіпажу з медиками. Серед іноземців - громадяни Аргентини, Домініканської Республіки, Еквадору, Сальвадору, Казахстану, Коста-Рики та інших країн.

  • Літак авіакомпанії SkyUp

    Каміння, шини та вогонь: як зустріли в Україні евакуйованих з Уханю

    Літак - на дезінфекцію

    Літак авіакомпанії SkyUp, що здійснював евакуацію, пройшов процедуру дезінфекції. На кілька годин він залишався закритим на окремій стоянці аеропорту "Харків". Пізніше в ньому поміняють фільтри системи кондиціонування.

  • Медики в захисних костюмах та респіраторах

    Каміння, шини та вогонь: як зустріли в Україні евакуйованих з Уханю

    Медиків, які супроводжували евакуйованих, теж на карантин

    Медпрацівники в захисних костюмах та респіраторах, які обслуговували спецрейс з Уханю, йдуть до автобусів. Медики, а також члени екіпажу літака, рятувальники, митники й прикордонники, які супроводжували й обслуговували евакуйованих, також пройдуть двотижневий карантин.

  • У Нових Санжарах готуються до гостинного прийому

    Каміння, шини та вогонь: як зустріли в Україні евакуйованих з Уханю

    Тим часом у Нових Санжарах...

    Евакуйованих з Уханю вирішили розмістити в санаторії Нацгвардії в Нових Санжарах Полтавської області. Місцевим жителям це прийшлося не до смаку. Поки літак з Уханю сідав в аеропорту Харкова, жителі Нових Санжар заблокували дорогу до санаторію.

  • Протестувальники розпалили вогнище та жбурляли в автобуси каміння

    Каміння, шини та вогонь: як зустріли в Україні евакуйованих з Уханю

    Протестувальники розпалили вогнище та жбурляли в автобуси каміння

    До санаторію автобуси з евакуйованими прибули в четвер, 20 лютого. Протести місцевих жителів переросли в протистояння з поліцією: в автобуси та правоохоронців полетіло каміння.

  • Кордон поліції навколо автобусів з евакуйованими з Уханю

    Каміння, шини та вогонь: як зустріли в Україні евакуйованих з Уханю

    Автобуси з людьми довелось брати під охорону

    Через агресивну поведінку протестувальників поліція оточила живим кордоном автобуси з евакуйованими з Уханю.

  • Сутички в Нових Санжарах

    Каміння, шини та вогонь: як зустріли в Україні евакуйованих з Уханю

    Поліція намагається забезпечити проїзд автобусів з евакуйованими

    Підрозділам поліції, викликаним у селище Нові Санжари, довелося відтісняти з дороги протестувальників. Декілька поліцейських отримали поранення.

  • Бронетехника у Нових Санжарах

    Каміння, шини та вогонь: як зустріли в Україні евакуйованих з Уханю

    На допомогу викликали бронетехніку

    Аби забезпечити безперешкодний проїзд автобусів з евакуйованими, Нацгвардія стягнула до селища навіть декілька одиниць бронетехніки.

  • Аби заспокоїти натовп, поліція почала затримувати протестувальників

    Каміння, шини та вогонь: як зустріли в Україні евакуйованих з Уханю

    Затримані й поранені

    Під час безладів та зіткнень з поліцією в Нових Санжарах було затримано 24 учасники акції. За медичною допомогою звернулися дев'ять поліцейських і одна цивільна особа. Крім того, в поліції повідомили про відкриття за фактом заворушень двох кримінальних проваджень.

  • Гончарук, Скалецька та Аваков дають брифінг у Нових Санжарах

    Каміння, шини та вогонь: як зустріли в Україні евакуйованих з Уханю

    Український прем'єр відвідав Нові Санжари

    Прем'єр Олексій Гончарук терміново вилетів на місце подій, де зібрав брифінг. Він повідомив, що в Нових Санжарах працюватиме оперативний штаб уряду. У свою чергу Зоряна Скалецька повідомила, що перебуватиме в карантині разом з евакуйованими з Китаю. Вона сподівається, що її рішення заспокоїть невдоволених жителів Нових Санжар та решту країни.

  • Санаторій в Нових Санжарах, де розмістили евакуйованих з Уханю

    Каміння, шини та вогонь: як зустріли в Україні евакуйованих з Уханю

    Ситуація в Нових Санжарах нормалізується

    Станом на ранок 21 лютого ситуація нормалізувалася. У Нацполіції повідомили, що правоохоронці відпустили 23 із 24 затриманих. П'ять правоохоронців опинилися в лікарні. Прем'єр Олексій Гончарук назвав сплеск насильства в Нових Санжарах наслідком інформаційної війни, яка ведеться проти України.

    Автор: Микола Кондратенко


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