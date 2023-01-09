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За матеріалами СБУ суд наклав арешт на майно ексміністра освіти та науки Дмитра Табачника загальною вартістю більше двох мільйонів доларівФото: picture-alliance/epa/R. Pilipey
ПолітикаУкраїна

В Україні арештували майно Табачника на два мільйони доларів

Степан Смишляєв
2 год. тому

Міністра освіти часів Януковича підозрюють у державній зраді та сприянні діяльності окупаційних адміністрацій в Херсонській і Запорізькій областях після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

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За матеріалами слідчих Служби безпеки України суд наклав арешт на майно колишнього міністра освіти та науки Дмитра Табачника (2010-2014), який підозрюється у державній зраді. Загальна вартість арештованих активів оцінюється в понад два мільйони доларів, йдеться в повідомленні СБУ.

Серед арештованого майна половина квартири в історичній частині Києва площею 126 квадратних метрів, житловий будинок площею понад 600 квадратних метрів, п'ять земельних ділянок в елітному котеджному містечку поблизу української столиці загальною площею майже один гектар та банківський рахунок на 147 тисяч доларів.

"Для того, щоб "приховати" свої статки від можливої конфіскації на користь держави, фігурант заздалегідь "переписав" їх на своїх родичів. Втім, СБУ викрила цю "схему" і отримала дозвіл суду на арешт активів "ексрегіонала", - зазначили в спецслужбі.

Табачник працював на окупантів - СБУ

За даними СБУ, після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну ексміністр брав активну участь в організації псевдореферендумів в окупованих районах Херсонської та Запорізької областей.

У листопаді 2022 року Табачнику повідомили про підозру у держзраді, вчиненій в умовах воєнного стану. У повідомленні про підозру вказано, що він "координував діяльність керівників російських окупаційних адміністрацій Херсонської та Запорізької адміністрації" Володимира Сальдо та Євгена Балицького "у сфері охорони здоров'я, освіти, підготовки до проведення "референдумів".

Також він контактував з представниками Федеральної служби безпеки РФ і готував проєкт доповідної записки для заступника прем'єр-міністра Росії Марата Хунсулліна щодо забезпечення озброєної охорони "об'єктів життєзабезпечення, навчальних закладів, медичних установ та виборчих дільниць".

Зараз Табачник переховується в анексованому Криму. Раніше проти ексміністра та низки інших посадовців і підприємців часів президенства Віктора Януковича запровадили санкції, як Україна, так і США. Європейський Союз виключив Табачника з санкційних списків у 2021 році. В українському міністерстві закордонних справ це пояснювали браком відчутного прогресу в розслідуваннях їхніх справ в Україні.

Зразки російської пропаганди з деокупованого Херсона

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