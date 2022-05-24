В Угорщині запровадили надзвичайний стан через війну в Україні

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан оголосив у країні надзвичайний стан з 25 травня. Про це він заявив одразу після формування нового уряду за результатами нещодавніх парламентських виборів. Режим надзвичайного стану буде запроваджений з 0:00 годин 25 травня. За словами Орбана, таке рішення надасть уряду "простір для маневру та можливість негайно реагувати" на наслідки війни в Україні.

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Орбан додав, що уряд оголосить про перші заходи в умовах надзвичайного стану 25 травня. "Ця війна становить постійну загрозу для Угорщини, ставить під загрозу нашу фізичну безпеку, а також ставить під загрозу енергопостачання та фінансову безпеку економіки та сімей. Ми бачимо, що війна та санкції Брюсселя (проти Москви. - Ред.) призвели до величезних економічних потрясінь та різкого зростання цін", - такими словами Орбан пояснив запровадження надзвичайного стану.

У травні цього року Орбана вп'яте переобрали головою уряду Угорщини. Він пропонує на найближчому саміті ЄС не торкатися теми ембарго на російську нафту.

Рішення про надзвичайний стан прийняте після того, як правляча партія Орбана "Фідес", що має абсолютну більшість у парламенті, ухвалила у вівторок поправку до конституції, яка дозволяє оголошувати надзвичайний стан у випадках, коли в сусідніх країнах відбуваються збройні конфлікти, війни або гуманітарні катастрофи. Спеціальний правовий порядок дозволяє уряду приймати закони на основі указів без згоди парламенту, а також дозволяє тимчасове призупинення та відхилення від чинних законів.

Орбан уже оголошував надзвичайний стан в Угорщині останніми роками. Тоді причиною було названо пандемію коронавірусної хвороби. Угорський уряд критикували за це, закидаючи йому зловживання режимом для ухвалення політичних рішень повз парламент.