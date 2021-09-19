В Росії триває підсумковий день голосування до Держдуми

У Росії в неділю, 19 вересня, проходить третій, підсумковий, день голосування на виборах депутатів до Держдуми. Першими о 08.00 за місцевим часом відкрилися виборчі дільниці на Чукотці і Камчатці. Закриються вони о 20:00 за місцевим часом, тоді ж завершиться і онлайн-голосування, яке проводиться в деяких регіонах Росії.

За підсумками двох днів голосування на 20.00 за московським часом 18 вересня явка в очному форматі склала 31,51 відсотка, повідомили у центральній виборчій комісії РФ.

Порушення на виборах

Під час другого дня про порушення говорили як в русі "Голос", що веде власну "Хроніку єдиного дня голосування", так і в Центрвиборчкомі Росії. Так, за даними "Голосу", серйозні проблеми виникли з надомним голосуванням. У свою чергу глава ЦВК РФ Елла Памфілова 18 вересня повідомила, що ЦВК зафіксувала 137 звернень з 45 регіонів країни з даними про примус до голосування.

Цього року рух "Голос" не має статусу офіційного спостерігача на нинішніх виборах до Держдуми. Проте на його сайті публікуються повідомлення про численні порушення під час голосування, які надходять з місць.

Зокрема, в оприлюдненому "Голосом" аналізі допущених порушень відзначаються проблеми із забезпеченням збереження бюлетенів і виборчої документації по ночах. Причому в ніч з суботи на неділю до проблем з опечатуванням приміщень для голосування, сейфів, організації відеоспостереження, додалися проникнення в ці приміщення в нчний час. Внаслідок кількох таких подій у спостерігачів виникли підозри у фальсифікаціях.

Крім того, продовжують надходити свідоцтва про перешкоджання роботі спостерігачів і членів комісій, а також, часом, про силовий тиск на них. При цьому поліція в разі конфліктів між спостерігачами, кандидатами і членами комісій або самоусувається, або беззаперечно виконує явно незаконні вказівки голів комісій.

Без кандидатів від антикремлівської опозиції

Триденні вибори депутатів Держдуми офіційно стартували в Росії 17 вересня. У них беруть участь 14 політичних партій, серед яких партії "Нові люди", "Зелена альтернатива" і РПСС, які вперше борються за представництво в Думі. Загалом кандидатами за федеральними партійними списками зареєстровано 3812 осіб, по одномандатних округах - 2020.

Через побоювання порушення кримінальних справ від участі в кампанії відмовилися опозиціонери Дмитро Гудков, Олександр Соловйов і депутат Ліпецької облради Олег Хомутинник. Всі вони виїхали з Росії. Також у виборах не змогли взяти участь усі особи, що пов'язані з організаціями ув'язненого опозиціонера Олексія Навального, які в РФ визнали "екстремістськими".

Читайте також: Google і Apple видалили в Росії додаток "Навальний"

Виборчі дільниці в Україні і невизнане "голосування" у Криму

В Україні також працюють виборчі дільниці для голосування на виборах до Держдуми, йдеться в повідомленні посольства РФ в Україні. Вони відкриті у посольстві в Києві, а також генеральних консульствах РФ у Львові, Одесі та Харкові.

Водночас "голосування" організоване також на території незаконно анексованого Росією Криму та непідконтрольних Києву районах Донбасу. Повідомляється, що жителів ОРДЛО, які отримали російське громадянство, вивозять автобусами для "голосування" в Ростовську область.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Росії доведеться заплатити за всі зафіксовані випадки правопорушень через проведення виборів до Держдуми на тимчасово окупованих територіях Донбасу та Криму.

Секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України Олексій Данілов заявив, що Київ запровадить санкції через проведення Росією виборів у Криму і на Донбасі.

Читайте також: Виборці з Донбасу: як вони проголосують на виборах до Держдуми РФ