В Росії сталася пожежа на Омському НПЗ: є загиблий

Під час пожежі на Омському НПЗ в Росії загинула одна людина, постраждали ще шестеро, повідомила місцева влада. ЗМІ повідомляли про вибух.

В російському Омську в понеділок, 26 серпня, зайнялася пожежа на нафтопереробному заводі (НПЗ). За даними місцевих ЗМІ, що посилаються на мешканців, загорянню передував вибух, який чули в різних частинах міста.

Згодом губернатор Омської області Віталій Хоценко повідомив у Telegram, що внаслідок "інциденту" на Омському НПЗ загинула одна людина, постраждали ще шестеро. За його словами, постраждалі отримали медичну допомогу і відмовилися від госпіталізації. Гасіння пожежі триває, але "ситуація перебуває під контролем", стверджує російський посадовець.

Тим часом в управлінні МНС РФ зазначили, що площа пожежі становила близько 1000 квадратний метрів. У другій половині дня загоряння вдалося локалізувати, його площа скоротилася до 150 кадратних метрів, стверджують у російському відомстві.

У пресслужбі НПЗ кажуть, що палало технологічне обладнання

Управління Слідчого комітету (СК) в Омській області порушило кримінальну справу за фактом загоряння на території НПЗ. Як зазначає місцеве видання Om1.ru, справу відкрито за підозрою в порушенні вимог промислової безпеки небезпечних виробничих об'єктів.

У пресслужбі Омського НПЗ повідомили, що на підприємстві загорілося технологічне обладнання. "Засоби автоматизованого пожежогасіння, що спрацювали, і пожежна служба оперативно локалізують загоряння. Підприємство працює у штатному режимі", - стверджують в компанії. За даними Telegram-каналу Baza, на ОНПЗ вибухнула установка АВТ-11, що розділяє нафту на фракції для подальшої переробки.

Не перший інцидент на російських НПЗ

На тлі війни Росії проти України в РФ останнім часом почастішали пожежі на нафтопереробних заводах і нафтобазах. Одна з найбільших почалася 18 серпня - внаслідок атаки безпілотників запалали резервуари з паливом на нафтобазі під Ростовом-на-Дону. Пожежу не можуть загасити вже понад тиждень.