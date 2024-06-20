В РФ повідомили про пожежі на двох нафтобазах

Уночі зайнялася нафтобаза у російській Республіці Адигея, повідомила місцева влада. Згодом з'явилася інформація про те, що палає нафтобаза й у Тамбовської області.

Уночі у четвер, 20 червня, безпілотники атакували нафтобазу у російській Республіці Адигея, заявив губернатор регіону Мурат Кумпілов. За його даними, пожежа зайнялася на нафтобазі в селищі Енем Тахтамукайського району. До 6 ранку вогонь на площі близько 400 квадратних метрів загасили, минулося без постраждалих, стверджує в дописі у Telegram Кумпілов.

"Атака почалася близько 2:30 ранку за київським часом. За попередніми даними, дрони були придушені та збиті, проте уламки одного з БпЛА врізалися в цистерну, після чого почалася пожежа", - повідомив російський Telegram-канал Baza, згодом уточнивши, що йдеться про нафтобазу "Лукойл-Югнефтепродукт у селищі Енем в Республіці Адигея.

Згодом російські Telegram-канали, зокрема Astra, повідомили про пожежу на ще одній нафтобазі - у Тамбовській області РФ. "Внаслідок вибуху загорівся резервувар на території Платонівської нафтобази в Рассказовському муніципальному окрузі Тамбовської області, повідомляє губернатор Максим Єгоров. В дописі в своєму Telegram-каналі він припускає, що причиною пожежі стала атака безпілотників", - йдеться у повідомленні.

За даними Єгорова, уламки ще одного безпілотника виявили в Первомайському муніципальному окрузі - дрон нібито вибухнув у повітрі. Постраждалих немає, вказав він.

Водночас Astra звертає увагу на те, що у офіційному звіті міністерства оборони РФ про нічні атаки не вказується Тамбовська область.

Так, російське відомство стверджує, що уночі нібито було перехоплено і знищено 15 дронів: шість - над територією Республіки Адигея, три - над територією Брянської області, три - у Краснодарському краї, один - над Ростовською областю, один - над територією Бєлгородської області, а також ще один - над Орловською областю. В міноборони РФ традиційно поклали відповідальність за атаку на Україну.

Водночас губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв заявив, що у Слов'янську-на-Кубані нібито вналідок дронової атаки була зруйнована житлова будівля, загинула жінка.

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