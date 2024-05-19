НПЗ у Краснодарському краї зупинив роботу після атаки дронів

На території Слов'янського НПЗ впало шість українських безпілотників, повідомляють російські ЗМІ. У компанії додали, що поки що невідомо, коли завод відновить роботу.

Слов'янський нафтопереробний завод (ТОВ "Слов'янськ ЕКО") у Краснодарському краї зупинив свою роботу в неділю, 19 травня, після масованої атаки українських безпілотників, про що повідомляють російські ЗМІ.

На підприємстві підтвердили факт "прильотів" та зупинку НПЗ. Також у компанії додали, що поки невідомо, коли завод відновить роботу.

Раніше місцева влада Краснодарського краю повідомила, що під час нічної атаки з боку України на територію НПЗ у Слов'янську-на-Кубані впало шість безпілотників.

Слов'янський НПЗ - нафтопереробне підприємство, яке здійснює первинну та вторинну переробку нафти. Компанія постачає нафтопродукти як на експорт, так і на внутрішній ринок. Потужність НПЗ складає 5,2 мільйони тонн на рік.

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Українські атаки по російській енергетиці

Нагадаємо, у матеріалі Bloomberg від 17 травня йдеться про те, що у першому кварталі 2024 року від ударів українських безпілотників по об'єктах енергетичної інфраструктури Росії було виведено з ладу близько 14 відсотків нафтопереробних потужностей РФ.

Згідно з даними американських розвідників, втрата частини потужностей російських НПЗ призвела до того, що вже до середини березня зростання внутрішніх цін на паливо в РФ становило 20-30 відсотків. Тож задля покриття потреб внутрішнього ринку влада Росії була змушена зупинити експорт окремих нафтопродуктів.

Водночас автори доповіді визнають, що удари українських БпЛА по енергетиці РФ мали досить незначні наслідки: було зафіксовано лише низку незначних перебоїв в електропостачанні армії та цивільного населення. Одна з причин - РФ має значну генеруючу потужність - третю за величиною у світі - та високий ступінь дублювання у своїй електромережі.