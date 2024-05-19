  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Військова допомога УкраїніВоєнні злочини в УкраїніІзраїльсько-палестинський конфлікт
КонфліктиРосійська Федерація

НПЗ у Краснодарському краї зупинив роботу після атаки дронів

Дмитро Шварц
19 травня 2024 р.

На території Слов'янського НПЗ впало шість українських безпілотників, повідомляють російські ЗМІ. У компанії додали, що поки що невідомо, коли завод відновить роботу.

https://p.dw.com/p/4g2r8
Пожежа на НПЗ Росії, лютий 2024 року
Пожежа на НПЗ Росії (фото з архіву)Фото: Handout/TELEGRAM/@gubernator_46/AFP

Слов'янський нафтопереробний завод (ТОВ "Слов'янськ ЕКО") у Краснодарському краї зупинив свою роботу в неділю, 19 травня, після масованої атаки українських безпілотників, про що повідомляють російські ЗМІ.

На підприємстві підтвердили факт "прильотів" та зупинку НПЗ. Також у компанії додали, що поки невідомо, коли завод відновить роботу.

Раніше місцева влада Краснодарського краю повідомила, що під час нічної атаки з боку України на територію НПЗ у Слов'янську-на-Кубані впало шість безпілотників.

Слов'янський НПЗ - нафтопереробне підприємство, яке здійснює первинну та вторинну переробку нафти. Компанія постачає нафтопродукти як на експорт, так і на внутрішній ринок. Потужність НПЗ складає 5,2 мільйони тонн на рік.

Читайте також: Удари України по російських НПЗ засудило Міжнародне енергетичне агентство

Українські атаки по російській енергетиці

Нагадаємо, у матеріалі Bloomberg від 17 травня йдеться про те, що у першому кварталі 2024 року від ударів українських безпілотників по об'єктах енергетичної інфраструктури Росії було виведено з ладу близько 14 відсотків нафтопереробних потужностей РФ.

Згідно з даними американських розвідників, втрата частини потужностей російських НПЗ призвела до того, що вже до середини березня зростання внутрішніх цін на паливо в РФ становило 20-30 відсотків. Тож задля покриття потреб внутрішнього ринку влада Росії була змушена зупинити експорт окремих нафтопродуктів.

Водночас автори доповіді визнають, що удари українських БпЛА по енергетиці РФ мали досить незначні наслідки: було зафіксовано лише низку незначних перебоїв в електропостачанні армії та цивільного населення. Одна з причин - РФ має значну генеруючу потужність - третю за величиною у світі - та високий ступінь дублювання у своїй електромережі.

Пропустити розділ Більше за темою

Більше за темою

external

Армія дронів: скільки БПЛА виробляє Україна й чи треба копіювати "шахед" (09.11.2023)

Армія дронів: скільки БПЛА виробляє Україна й чи треба копіювати "шахед" (09.11.2023)

До 2022 року в Україні налічувалося близько десятка розробників дронів. Нині їх близько 200, а виробництво БПЛА зросло в 100-150 разів, кажуть в уряді. Які можливості має Україна для створення власних безпілотників? У чому переваги українських дронів над російськими? Яких дронів бракує? DW з'ясовувала.
Конфлікти9 листопада 2023 р.12:37 хв.
Пожежна машина в Рязані

В РФ лунали вибухи і горів НПЗ, а Севастополь частково без світла

В РФ лунали вибухи і горів НПЗ, а Севастополь частково без світла

В міноборони РФ заявили, що упродовж ночі нібито збили 102 дрони, 51 з них - в Криму. Окупаційна влада Севастополя повідомила про пошкодження підстанції і часткове знеструмлення.
Конфлікти17 травня 2024 р.
Пожежа на нафтобазі в анексовааному РФ Севастополі у Криму, квітень 2023

Паливну базу в Ростовські області РФ атакували дрони ГУР - ЗМІ

Паливну базу в Ростовські області РФ атакували дрони ГУР - ЗМІ

Два БпЛА атакували російську паливну базу на Ростовщині. Це була операція української розвідки, а внаслідок удару зайнялася пожежа.
Конфлікти15 травня 2024 р.