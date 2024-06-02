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У Комі в Росії загорівся нафтопереробний завод "Лукойла"

Олександр Куницький | Олександра Іванова
2 червня 2024 р.

Пожежа спалахнула на НПЗ "Лукойл-Ухтанафтопереробка".

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Російський "Лукойл"
Зайнявся НПЗ компанії "Лукойл" (фото ілюстративне)Фото: Dmitry Rogulin/picture-alliance/dpa/ITAR-TASS

На півночі Росії в місті Ухта у республіці Комі в неділю, 2 червня, сталася пожежа на нафтопереробному заводі (НПЗ) компанії "Лукойл", до гасіння якої залучили 22 одиниці техніки та 74 рятувальників.

За даними російських ЗМІ та пабліків, унаслідок інциденту загинули двоє людей, ще одного пораненого госпіталізували у важкому стані. Місцева влада каже про трьох постраждалих. 

За попередніми даними, працівники підрядної організації проводили технічні роботи в одному з резервуарів заводу, всередині якого сталося загоряння. Пожежі нібито передував звук вибуху.

Версія атаки дронів не розглядається

Глава Комі Володимир Уйба "заспокоїв жителів" у своєму Telegram-каналі: "Пожежа не пов'язана з атаками ворожих безпілотних апаратів. За попередніми даними, причиною того, що сталося, стало недотримання правил техніки безпеки".

Як повідомлялося у матеріалі Bloomberg від 17 травня, у першому кварталі 2024 року від ударів українських дронів по об'єктах російської енергетичної інфраструктури були виведені з ладу 14% нафтопереробних потужностей РФ. Згідно з даними розвідки США, втрата частини потужностей російських НПЗ призвела до того, що вже до середини березня зростання внутрішніх цін на паливо в Росії становило 20-30 відсотків. 

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