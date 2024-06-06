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НПЗ на Ростовщині та нафтобаза на Бєлгородщині палали вночі

Анастасія Шепелева
6 червня 2024 р.

Внаслідок ударів дронів у Ростовській області Росії сталася масштабна пожежа на нафтопереробному заводі, а на Бєлгородщині загорівся один з резервуарів нафтобази.

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НПЗ у Рязані
Дим над російським НПЗ після удару дронів (архівне фото)Фото: Alexander Ryumin/TASS/picture alliance

У Ростовській області РФ у ніч на четвер, 6 червня, безпілотники вкотре атакували Новошахтинський завод нафтопродуктів, що спричинило масштабну пожежу.

Як повідомив губернатор регіону Василь Голубєв, до ліквідації вогню спершу залучили близько 120 людей і 15 одиниць техніки, а також готували застосування пожежного потяга, але через повторну атаку рятувальні роботи призупинили.

Згодом сили й засоби гасіння пожежі збільшили, але Голубєв не уточнив, на скільки. Під ранок вогонь приборкали. Попередньо, ніхто не постраждав.

Також під атакою дронів вночі була нафтобаза на території Старооскільського міського округу Бєлгородської області.

Як повідомив губернатор В'ячеслав Гладков, унаслідок вибуху загорівся один з резервуарів, вибуховою хвилею вибило вікна в будівлі охорони. За його словами, постраждалих немає.

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