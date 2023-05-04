Дрон атакував нафтопереробний завод у Ростовській області РФ
Валерій Сааков
3 год. тому
У Ростовській області РФ безпілотник атакував Новошахтинський НПЗ, унаслідок чого сталася пожежа.
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На розташованому в Ростовській області РФ Новошахтинському нафтопереробному заводі (НПЗ) трапилася пожежа. Як повідомив у Telegram губернатор регіону, інцидент стався в ніч на четвер, 4 травня, після влучення безпілотника в одну з конструкцій НПЗ.
За його словами, внаслідок інциденту спалахнула незначна пожежа, яку вдалося приборкати без залучення пожежників, постраждалих від вибуху й вогню немає.