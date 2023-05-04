Дрон атакував нафтопереробний завод у Ростовській області РФ

У Ростовській області РФ безпілотник атакував Новошахтинський НПЗ, унаслідок чого сталася пожежа.

3 год. тому 3 год. тому

3 год. тому 3 год. тому

На розташованому в Ростовській області РФ Новошахтинському нафтопереробному заводі (НПЗ) трапилася пожежа. Як повідомив у Telegram губернатор регіону, інцидент стався в ніч на четвер, 4 травня, після влучення безпілотника в одну з конструкцій НПЗ.

За його словами, внаслідок інциденту спалахнула незначна пожежа, яку вдалося приборкати без залучення пожежників, постраждалих від вибуху й вогню немає.

Цього ж дня в російському Краснодарському краї повідомили про займання резервуарів з нафтопродуктами на Ільському НПЗ, так само спричинене ударом дрона.

Напередодні через удар дрона-камікадзе палала нафтобаза в селі Волна Краснодарського краю РФ.

Перед цим трапилась масштабна пожежа на нафтобазі у Севастополі в анексованому Росією Криму.

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