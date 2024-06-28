Атака дронів по РФ: в Тамбовській області палала нафтобаза

Атака дронів по РФ: в Тамбовській області палала нафтобаза28 червня 2024 р.
Російська протиповітряна оборона в ніч на п'ятницю, 28 червня, знищила і перехопила над територією Росії 25 дронів, з яких 12 - над Брянською областю, 9 - над Смоленською, два - над Курською та по одному над Воронезькою і Ростовською, повідомило міноборони РФ.
Губернатор Брянської області Олександр Богомаз заявив у Telegram-каналі про шість збитих БпЛА літакового типу над територією Карачевського району, а також про збиті безпілотники над Навлінським, Суземським, Трубчевським районами і над самим Брянськом. За даними Богомаза, внаслідок атаки на обласний центр пошкоджено дах адміністративної будівлі.
Губернатор Смоленської області Василь Анохін своєю чергою повідомив, що в Починківському районі дев'ять нібито українських дронів-камікадзе намагалися атакувати військовий об'єкт. За його словами, ніхто не постраждав, руйнувань унаслідок атаки також не було.
Про нічну атаку БпЛА заявив і губернатор Тамбовської області Максим Єгоров. Дрон упав на нафтобазу в Мічурінському муніципальному окрузі, де почалася пожежа, яку вдалося локалізувати. За словами губернатора, жертв не було.
Читайте також: Супутники зафіксували сліди пожежі в Криму, звідки запускають "шахеди" - ЗМІ