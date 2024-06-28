Атака дронів по РФ: в Тамбовській області палала нафтобаза

За даними міноборони РФ, над п'ятьма областями було знищено 25 дронів. А в Тамбовській області безпілотник влучив по нафтобазі.

Російська протиповітряна оборона в ніч на п'ятницю, 28 червня, знищила і перехопила над територією Росії 25 дронів, з яких 12 - над Брянською областю, 9 - над Смоленською, два - над Курською та по одному над Воронезькою і Ростовською, повідомило міноборони РФ.

Губернатор Брянської області Олександр Богомаз заявив у Telegram-каналі про шість збитих БпЛА літакового типу над територією Карачевського району, а також про збиті безпілотники над Навлінським, Суземським, Трубчевським районами і над самим Брянськом. За даними Богомаза, внаслідок атаки на обласний центр пошкоджено дах адміністративної будівлі.

Губернатор Смоленської області Василь Анохін своєю чергою повідомив, що в Починківському районі дев'ять нібито українських дронів-камікадзе намагалися атакувати військовий об'єкт. За його словами, ніхто не постраждав, руйнувань унаслідок атаки також не було.

Про нічну атаку БпЛА заявив і губернатор Тамбовської області Максим Єгоров. Дрон упав на нафтобазу в Мічурінському муніципальному окрузі, де почалася пожежа, яку вдалося локалізувати. За словами губернатора, жертв не було.

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