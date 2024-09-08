ООН фіксує стрімке зростання загиблих цивільних в Україні

У липні та серпні зафіксовано найвищий від початку року рівень смертей серед цивільних, спричинених бойовими діями, порахували в ООН.

Управління Верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ ООН) оприлюднило актуальні дані щодо числа загиблих і постраждалих цивільних в Україні унаслідок війни РФ проти України. Згідно з представленим 6 вересня звітом , втрати серед цивільних осіб із 24 лютого 2022 року до кінця серпня 2024 року становили щонайменше 36 357 осіб, зокрема 11 743 загиблих.

"У серпні 2024 року в Україні було вбито щонайменше 184 мирних жителів, 856 дістали поранення, що робить цей місяць другим після липня за кількістю жертв у 2024 році", - вказують автори щомісячного звіту. За їхніми даними, у липні було вбито щонайменше 219 цивільних і поранено ще 1018.

Зафіксоване високе число постраждалих серед цивільного населення в УВКПЛ ООН пов'язують із численними масовими інцидентами з жертвами, зокрема в Костянтинівці на Донеччині та Харкові, а також щоденними атаками поблизу лінії фронту, особливо на Донеччині.

Жертвами ракетно-дронових атак РФ стають цивільні

Крім того, автори звіту вказали на великомасштабну скоординовану атаку Росії, вчинену 26 серпня на енергетичну інфраструктуру України. Вона спричинила значні пошкодження енергетичної інфраструктури в 15 регіонах і призвела до загибелі та поранень мирних жителів у 10 областях України та Києві. Це була - дев'ята подібна хвиля атак з 22 березня 2024 року, кажуть в УВКПЛ ООН.

У серпні було зруйновано 13 і пошкоджено 38 освітніх закладів. Також протягом минулого місяця зруйновано два і пошкоджено 28 медичних закладів.

Показово, що у серпні переважна більшість жертв серед цивільного населення (91 відсоток) і шкоди освітнім і медичним установам (95 відсотки) у серпні, як і раніше, зафіксували на території, що контролюється урядом, зазначили автори звіту.

УВКПЛ ООН наголошує, що звіт неповний

Утім, самі ж укладачі звіту визнають, що кількість втрат серед цивільних осіб, імовірно, занижена. Особливо це стосується міст, де на початку повномасштабної агресії РФ 2022 року велися тривалі інтенсивні бойові дії - як-от Маріуполь у Донецькій області, Лисичанськ, Попасна та Сєвєродонецьк - у Луганській області.

Згідно з підтвердженими даними ООН, загалом від часу повномасштабної агресії РФ загинули 5692 чоловіки, 3534 жінки, 338 хлопчиків і 275 дівчаток, а стать 28 дітей і 1876 дорослих поки що не вдалося встановити. Серед 26 614 поранених 769 хлопчиків і 553 дівчинки, а ще 285 дітей, стать яких досі не вдалося встановити.

Загалом протягом серпня загинуло щонайменше 107 чоловіків, 69 жінок, чотири хлопчики і чотири дівчинки. Крім того, поранень дістали 434 чоловіки, 371 жінка, 32 хлопчики і 19 дівчаток. А за вісім місяців цього року, за даними ООН, через розв'язану Росією війну загинуло 1355 цивільних українців, тоді як за весь 2023 рік - 1967, а за 2022 рік - 8427.