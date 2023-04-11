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Напад російської армії на Маріуполь, березень 2022 року (фото Євгена Малолєткі)Фото: Evgeniy Maloletka/AP Photo/picture alliance
КонфліктиУкраїна

Війна в Україні: ООН назвала кількість цивільних жертв

Євгенія Наконечна
2 год. тому

За даними Організації Об'єднаних Націй, внаслідок російської агресії в Україні загинули майже 8,5 тисячі цивільних.

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Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну станом на 9 квітня підтверджено 8 490 випадків загибелі цивільних осіб, повідомляє Управління Верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ).

За даними ООН, з 24 лютого 2022 року 14 244 цивільні особи в Україні були поранені. Зазначається, що реальні цифри можуть бути набагато вищими, оскільки інформація з районів, де ведуться бойові дії, надходить із запізненням, і багато повідомлень ще не підтверджені.

Нагадаємо, що станом на 2 квітня цього року УВКПЛ повідомляло про 8 451 загиблого мирного мешканця України та про 14 156 людей, які дістали поранень.

У повідомленні ООН наголошується, що зростання показників відносно попереднього зведення не слід зараховувати тільки на випадки після 2 квітня, оскільки протягом цього періоду УВКПЛ верифікувало деяку кількість випадків за попередні дні.

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