В ООН нарахували 8173 цивільних жертв війни в Україні

Аналітики ООН нарахували вже 8173 підтверджених випадки загибелі цивільних з початку війни по 5 березня 2023 року. Утім, в організації визнають, що ці дані неповні.

Втрати серед цивільних осіб із 24 лютого 2022 року, після початку Росією війни проти України, до 5 березня 2023 року становили 21793 цивільних, зокрема 8173 загиблих, повідомило управління Верховного комісара ООН із прав людини (УВКПЛ ООН) у понеділок, 6 березня.

За лютий 2023 року зафіксовано 128 убитих. Водночас УВКПЛ ООН вважає, що реальна кількість випадків загибелі або поранення цивільних осіб є значно вищою, оскільки багато повідомлень потребують додаткового підтвердження, а отримання інформації із зони бойових дій затримується, наголошується в документі.

Це стосується, приміром, таких населених пунктів як Маріуполь Донецької області, Лисичанськ, Попасна і Сєвєродонецьк Луганської області, де зафіксовані численні випадки загибелі або поранення цивільних осіб.

Від зброї вибухової дії з великою зоною ураження у лютому загинуло 129 осіб і ще 424 було поранено, тоді як від мін і вибухонебезпечних предметів померли 9, поранено 27 осіб.

За підтвердженими даними ООН, загинули 3624 чоловіки, 2149 жінок, 258 хлопчиків і 203 дівчинки, тоді як стать 31 дитини та 1908 дорослих поки що не вдалося встановити.

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