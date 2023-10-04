ООН про Оленівку: Вибухи не були спричинені ракетами HIMARS

УВКПЛ ООН доходить висновку, що вибухи у колонії в Оленівці не були спричинені ракетами HIMARS. У самопроголошеній "ДНР" звинувачували Україну у тому, що вона нібито вдарила по колонії.

Управління Верховного комісара ООН із прав людини (УВКПЛ ООН) у середу, 4 жовтня, оприлюднило черговий звіт щодо ситуації з правами людини в Україні і вибуху в Оленівській колонії на Донеччині в ніч на 29 липня 2022 року, внаслідок якого загинув щонайменше 51 український полонений, ще 139 - зазнали поранень. У звіті УВКПЛ ООН вчергове спростувало заяву росіян та самопроголошеного утворення "ДНР", які стверджували, що нібито була задіяна реактивна система залпового вогню HIMARS, і звинувачували у цьому Україну.

"На основі опитувань понад 50 свідків і тих, хто вижив, а також аналізу доступних відео- та фотоматеріалів УВКПЛ дійшло висновку, що вибухи не були спричинені ракетами HIMARS, запущеними українськими збройними силами", - йдеться у документі.

У звіті зазначається, що ступінь пошкоджень стін, стелі, даху та вікон казарми, стан двоярусних ліжок усередині, розміри залишкового кратера та радіус ураження не характерні для ураження боєприпасами HIMARS. "Навіть одна ракета HIMARS, ймовірно, спричинила б пошкодження та руйнування казарм і прилеглої території значно більшого та серйознішого масштабу", - йдеться у звіті.

Водночас в УВКПЛ ООН наголосили, що для встановлення точних обставин трагедії та винних потрібна додаткова інформація. Також в організації закликали РФ надати незалежним спостерігачам доступ до виправної колонії.

Лубінець: ООН не може скласти два плюс два

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець, коментуючи звіт, заявив, що ООН "не може скласти два плюс два і зрозуміти, що винна у трагедії лише РФ".

"Сподіваюся, що у наступному звіті їм вистачить мужності прямо про це написати. Однак "почерк" РФ вже знає весь світ. Тож у свідомих людей та організацій немає жодних сумнівів у тому, хто стоїть за цим цинічним воєнним злочином", - написав він у Telegram.

В Україні з лютого по липень постраждали 4,6 тисячі людей

У звіті УВКПЛ про ситуацію з правами людини в Україні, який охоплює період з 1 лютого по 31 липня 2023 року, також міститься інформація про 4621 жертву серед цивільного населення. З них 1028 людей загинули, а 3593 - зазнали поранень. Втім, фактична кількість жертв, ймовірно, більша, додають в ООН.

64 відсотки жертв обстрілів серед цивільного населення, зафіксованих у цей період, перебували в населених пунктах на лінії фронту або поблизу неї, переважно в Донецькій, Херсонській, Запорізькій та Харківській областях, йдеться у звіті.

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