В "ЛНР" анонсували референдум про приєднання до РФ

У самопроголошеній "Луганській народній республіці" хочуть провести референдум про включення до складу Російської Федерації. Про такі плани заявив у неділю, 27 березня, ватажок "ЛНР" Леонід Пасічник, передає російська агенція "Інтерфакс".

"Я думаю, що найближчим часом на території республіки проведуть референдум, на якому народ втілить своє абсолютне конституційне право та висловить свою думку з приводу вступу до РФ", - сказав Пасічник.

Він висловив впевненість у тому, що більшість населення так званої республіки підтримає приєднання до Росії.

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Указ Путіна про визнання "незалежності"

Нагадаємо, 21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав указ про визнання "незалежності" самопроголошених на непідконтрольній Києву території Донбасу утворень під назвами так званих Донецької і Луганської "народних республік".

У зверненні з приводу визнання він звинуватив Київ у "геноциді на Донбасі" та небажанні виконувати мінські угоди. Крім того, своїм указом очільник Кремля наказав ввести на ці території російські війська.

22 лютого Держдума ратифікувала договір про дружбу, співпрацю та взаємну допомогу з "ДНР" та "ЛНР".

Два дні потому, 24 лютого о 5 ранку Путін оголосив про початок війни проти України, яку він назвав "спеціальною операцією", що спрямована на "демілітаризацію" та "денацифікацію" України. Російські сили нанесли низку авіаударів по об'єктах військової інфраструктури. Триває 32-й день війни Росії проти України. Російські військові продовжують завдати ударів по українській цивільній та військовій інфраструктурі.

За даними Управління верховного комісара ООН у справах біженців, десять мільйонів українців були вимушені залишити свої домівки через вторгнення Росії. З них 3,4 мільйона, переважно жінки та діти, виїхали за кордон.