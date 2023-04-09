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СуспільствоІран

В Ірані хочуть виявляти жінок без хіджабу за допомогою камер

Олександр Куницький | Анатолій Арні
3 год. тому

Жінкам, які були помічені на вулиці з непокритою головою, будуть надсилати попередження. Їх виявлятимуть за допомогою "розумних камер" відеоспостереження.

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Іранська влада посилила переслідування жінок, які відмовляються носити хіджаб у громадських місцях. Місцева поліція почала встановлювати на вулицях "розумні камери" відеоспостереження, повідомило агентство Reuters у суботу, 8 квітня.

Такі пристрої дозволять іранській поліції ідентифікувати жінок із непокритою головою. Після цього "порушниці" отримають "попереджувальні текстові повідомлення про наслідки", цитує Reuters заяву іранських правоохоронців. Ці дії спрямовані на "запобігання опору закону про хіджаб", зазначає іранське інформагентство "Мізан".

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Іран погрожує жінкам "безжальним переслідуванням"

На початку квітня глава судової системи Ірану Голамхосейна Мохсені Еджеї пригрозив жінкам "безжальним" переслідуванням за появу на публіці без хіджабу. "Недотримання правил носіння хіджабу рівносильно ворожнечі з (нашими) цінностями", - заявив чиновник. При цьому Еджеї не уточнив, яке саме покарання передбачається. Своєю чергою міністерство внутрішніх справ Ірану назвало хіджаб "однією з цивілізаційних засад іранської нації" та закликало громадян "протистояти жінкам" з непокритою головою.

Після цього повідомлялося як мінімум про один випадок нападу на подібних "порушниць" - в одній із провінцій країни чоловік вдарив та облив йогуртом двох відвідувачок супермаркету без хіджабу. Працівник магазину вигнав нападника, проте згодом агентство "Мізан" повідомило, що поліція затримала не лише його, а й постраждалих, а власнику магазину направили повідомлення про необхідність забезпечити дотримання закону.

Випадки відмови жінок від носіння хіджабу почастішали в Ірані на тлі протестів, що спалахнули в країні після смерті 22-річної Махси Аміні, яку до цього затримала поліція за те, що нібито вона "неправильно" вдягнула хіджаб.

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Після кількох місяців протистояння в Ірані почали ухвалювати смертні вироки та стратичувати учасників демонстрацій, а також переслідувати юристів, які намагаються представляти інтереси затриманих у суді. Наразі відомо про страту щонайменше чотирьох учасників протестів. Понад 500 осіб, у тому числі 70 неповнолітніх, були вбиті під час придушення масових виступів, стверджує правозахисна організація Human Rights Activists News Agency (HRANA).

РФ може допомагати Ірану у створенні системи розпізнавання осіб

Іранська влада отримує від Росії зокрема і розробки у сфері кібертехнологій в обмін на безпілотні літальні апарати, які РФ застосовує під час війни проти України, повідомила наприкінці березня американська газета The Wall Street Journal з посиланням на джерела.

За даними видання, серед цих розробок є підслуховувальні і фотографічні пристрої, програми для злому гаджетів і засоби для інтернет-цензури. Співпраця Москви і Тегерана в цій сфері почалася кілька років тому, але до початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія обмежувала подібні поставки Ірану, побоюючись їх витоку в даркнет, закуважує WSJ. Постачальником програмного забезпечення Ірану видання називає зокрема російську компанію Protei Ltd. Ця компанія є одним із розробників та розповсюджувачів системи "Безпечне місто", до якої входять системи "розумного відеоспостереження".

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