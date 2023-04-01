Іран погрожує "безжально" переслідувати жінок без хіджабу

Влада Ірану пригрозила "безжально" переслідувати жінок, які з'являються у громадських місцях у відкритому одязі без хіджабу. Попередження пролунало від голови судової системи країни Голамхосейна Мохсені Еджеї, пише агенція Reuters у суботу, 1 квітня.

"Недотримання правил носіння хіджабу рівносильно ворожнечі з (нашими) цінностями", - заявив він. За його словами, ті, "хто вчиняє такі аномальні дії, будуть покарані" і "переслідуватимуться без пощади". При цьому Еджеї не уточнив, яке саме покарання передбачається.

Голова судової системи Ірану також заявив, що правоохоронці "зобов'язані передавати до судових органів очевидні злочини і будь-які аномалії, що суперечать релігійному законодавству і відбуваються в публічних місцях".

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Дедалі більше іранських жінок скидають чадру

Після смерті 22-річної курдської дівчини Махси Аміні, яку затримала поліція моралі у вересні минулого року, в країні розпочалися масові протести. Аміні була затримана за те, що нібито "неправильно" вдягнула хіджаб.

Урядові війська Ірану жорстоко придушили кількамісячний загальнонаціональний бунт, що розпочався після її смерті.

Проте, ризикуючи бути заарештованими за порушення обов'язкового дрес-коду, жінки все частіше з'являються у відкритому одязі в торгових центрах, ресторанах, магазинах і на вулицях по всій країні, зазначає Reuters.

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За даними правозахисної організації Human Rights Activists News Agency (HRANA), за час протестів в Ірані було заарештовано близько 20 тисяч людей. Понад 500 осіб, у тому числі 70 неповнолітніх, були вбиті під час придушення масових виступів, стверджують правозахисники.

Наразі відомо про страту щонайменше чотирьох учасників протестів. За інформацією організації Iran Human Rights (IHR), щонайменше ще 100 затриманим протестувальникам загрожує смертна кара.