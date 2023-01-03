Гра без хіджаба: шахістку попередили не вертатися в Іран

Іранська шахістка Сара Хадем після турніру в Казахстані не повернулася додому, а прибула до Іспанії. Спортсменку попередили не вертатися в країну після участі в змаганнях без хіджаба.

Іранській 25-річній шахістці Сарі Хадем радили не повертатися додому після того як вона взяла участь в міжнародному турнірі у Казахстані без хіджаба, повідомляє у вівторок, 3 січня, агенція Reuters із посиланням на джерела.

Замість повернення до Ірану Хадем прибула сьогодні до Іспанії. Як пише агентство, це сталося після того, як шахістка отримала кілька дзвінків - одні з попередженнями не вертатися, інші - з наполяганнями зробити це та обіцянками "розв'язати проблему".

За даними Reutеrs, батьки та родичі Хадем, які перебувають в Ірані, також отримали погрози. В міністерстві закордонних справ країни на запит агентства не відповіли.

Читайте також: В Ірані заарештували відому кіноакторку Таране Алідусті

Протести в Ірані проти хіджабів

Іран охопили протести після смерті 22-річної Махси Аміні, яку затримала поліція моралі за "неправильне носіння хіджаба".

Початковою метою протестів було добитися справедливості та притягнути до відповідальності винних у смерті дівчини. Учасниці спалювали хіджаби та обрізали волосся, виступаючи також і проти закону про носіння хіджабу жінками, який діє в країні з 1983 року. Однак після жорстких дій влади з придушення зібрань акції набули антиурядового характеру та стали найбільшими з часів революції 1979 року, охопивши 160 міст у всіх провінціях країни.

Читайте також: За опозиційні заклики заарештували племінницю керівника Ірану Хаменеї

3 грудня генеральний прокурор Ірану Мохаммад Джафар Монтазері повідомив, що "парламент, і судова система працюють над питанням, чи потребує закон, який вимагає від жінок обов'язково покривати голови хіджабом, будь-яких змін". У свою чергу президент Ірану Ібрагім Раїсі заявив, що республіканські та ісламські засади закріплені конституцією Ірану, "але є методи імплементації конституції, які можуть бути гнучкими". Станом на сьогодні в законі нічого не змінили.

4 грудня генпрокурор країни заявив, що "поліція моралі не має нічого спільного з судовою системою" Ірану та була ліквідована.

За даними правозахисників, в Ірані вбили щонайменше 470 і затримали понад 18 тисяч демонстрантів. Понад два десятки людей засудили через протести до смертної кари . Кількох з них уже стратили.