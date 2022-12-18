В Ірані заарештували відому кіноакторку Таране Алідусті

Влада Ірану заарештувала відому кіноакторку Таране Алідусті, яка зіграла головну роль в оскароносному фільмі "Комміявояжер". Згідно з даними іранського проурядового інформагентства Tasnim, 38-річну Алідусті ув'язнили ввечері суботу, 17 грудня, за "поширення неправдивої інформації та підтримку контрреволюційних кіл".

Таке звинувачення часто тягне за собою тривалий тюремний термін, зазначає інформагенція dpa. У листопаді кіноакторка розмістила на сторінці в Instagram свою фотографію без хіджабу та з аркушем паперу в руках, де було гасло солідарності з протестувальниками. Своїм постом у соціальній мережі Алідості поставила під загрозу свою кар'єру, оскільки носіння хустки є обов'язковим для жінок в Ірані. Її мужній вчинок активно підтримали як в країні, так і за кордоном.

Фото кіноакторки на її сторінці в Instagram без хіджабу та з гаслом на підтримку протестувальників Фото: SalamPix/ABACA/picture alliance

Натомість іранське державне інформаційне агентство IRNA повідомило, що Алідусті була затримана через тиждень після того, як вона зробила пост в Instagram, в якому висловила солідарність з людиною, страченою за нібито участь у заворушеннях. "Його звали Мохсен Шекарі. Кожна міжнародна організація, яка спостерігає за цим кровопролиттям і не вживає заходів, є ганьбою для людства", - заявила вона у своєму тодішньому пості в Instagram. За даними IRNA, Алідусті заарештували, оскільки вона не надала "жодних документів, які б відповідали її заявам".

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Тим часом влада Ірану погрожує назавжди заблокувати додатки WhatsApp та Instagram, які користуються великою популярністю в країні. Згідно з офіційною позицією Тегерану, обидва додатки причетні "до змови проти Ірану на чолі з зовнішніми ворогами".

Однай з найкращих кіноакторок країни

Алідусті входить до числа найбільш високооплачуваних кіноакторок Ірану і є однією з найвідоміших за кордоном. Найбільшу славу їй принесли ролі в фільмах "Комівояжер" і "Все про Еллі", зняті дворазовим лауреатом премії "Оскар" Асгаром Фархаді. Приміром, стрічка "Комівояжер" здобула премію "Оскар" у номінації "Найкращий фільм іноземною мовою" 2017 року. Цьогоріч на Каннському кінофестивалі відбулася прем'єра останнього фільму за її участю "Брати Лейли". Однак міністерство культури Ірану заборонило публічний показ кінострічки в іранських кінотеатрах.

2020 року ця кіноакторка була засуджена до п'ятимісячного тюремного ув'язнення після того, як вона розкритикувала поліцію в дописі в Twitter за напад на жінку, яка зняла хіджаб.

Масові протести в Ірані

Масові виступи в Ірані почалися у вересні після смерті 22-річної Махси Аміні, яку "поліція моралі" затримала за те, що вона нібито носила хіджаб "неправильно". Дівчину доставили до поліції, а звідти за кілька годин відвезли до лікарні у стані коми, де вона за кілька днів померла. Правоохоронців звинуватили в побитті Аміні, але представники поліції стверджують, що в неї стався серцевий напад під час затримання. Протестні акції стали найбільшими з часів революції 1979 року - вони охопили 160 міст у всіх провінціях країни. Повідомляли також про загибель 61 працівника служби безпеки. Загалом, за даними ЗМІ, досі судові органи Ірану засудили до смертної кари у зв'язку з протестами понад два десятки осіб й декого уже стратили. Правозахисники вважають, що щонайменше 470 демонстрантів в Ірані було вбито і понад 18 тисяч затримано.