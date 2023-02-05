  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Воєнні злочини в Україні
Звільнені території України
Енергетична криза
Акція проти іранського режиму у Стразбурзі
Влада Ірану вирішила помилувати або пом'якшити вирок десяткам тисяч обвинувачених учасників протестів в країніФото: Sathiri Kelpa/AA/picture alliance
ПолітикаІран

В Ірані амністували "десятки тисяч" учасників протестів

Степан Смишляєв
53 хв. тому

Амністія не застосовуватиметься до обвинувачених у шпигунстві і може не торкнутися деяких протестувальників, засуджених до страти.

https://p.dw.com/p/4N7ek

Духовний лідер та керівник Ірану аятола Алі Хаменеї погодився звільнити від покарання або пом'якшити вирок десяткам тисяч обвинувачених учасників протестів, викликаних загибеллю 22-річної Махси Аміні,які тривали у країні з вересня минулого року, повідомила у неділю, 5 лютого, іранська державна агенція IRNA.

Амністія однак не застосовуватиметься до осіб, які "шпигували на користь іноземців, мали прямий контакт з агентами іноземних розвідслужб, навмисно вбивали або наносили ушкодження, руйнували і підпалювали державні, військові та громадські об'єкти, а також до людей, до яких позивається приватна особа".

"Звичайно, ті, хто не покається через свою діяльність і не дасть письмового зобов'язання не повторювати таку діяльність, не будуть помилувані", - заявив заступник голови судової влади Ірану Садек Рахімі, повідомляє Reuters з посиланням на іранські ЗМІ.

Амністія ініційована у зв'язку із відзначенням в країні 44-річчя перемоги Ісламської революції.

Читайте також: Іран ліквідував "поліцію моралі" через протести

100 протестувальникам загрожує страта

За даними правозахисної організації Human Rights Activists News Agency (HRANA) за час протестів в Ірані було заарештовано близько 20 тисяч людей. Понад 500 осіб, у тому числі 70 неповнолітніх, були вбиті під час придушення масових виступів, стверджують правозахисники.

Наразі відомо про страту щонайменше чотирьох учасників протестів. За інформацією організації Iran Human Rights (IHR), щонайменше ще 100 затриманим протестувальникам загрожує смертна кара. Деяким з них висунуті обвинувачення за статтями, які не передбачають помилування чи амністію, зауважує Reuters, посилаючись на іранські медіа.

Читайте також: Продовження репресій чи реформи: що чекає на Іран у 2023 році?

Де у світі блокують соцмережі? (18.04.2018)

Пропустити розділ Близькі теми

Близькі теми

Пропустити розділ Топтема

Топтема

Колишній прем'єр Ізраїлю Нафталлі Беннетт

Експрем'єр Ізраїлю: Путін обіцяв не вбивати Зеленського

Політика20 хв. тому
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

Канцлера Шольца погрози Путіна не залякали

Нові погрози Путіна не злякали Берлін

Нові погрози Путіна не злякали Берлін

Конфлікти4 лютого 2023 р.
Пресконференція після саміту Україна-ЄС. На фото: очільник Європейської Ради Шарль Мішель (ліворуч), президент України Володимир Зеленський та президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (праворуч)

Підсумки саміту: процес приєднання України до ЄС уже почався

Підсумки саміту: процес приєднання України до ЄС уже почався

Політика3 лютого 2023 р.
Учасники саміту Україна-ЄС, який відбувся в Києві 3 лютого 2023 року

Саміт Україна-ЄС у Києві: як пройшов, про що домовились

Саміт Україна-ЄС у Києві: як пройшов, про що домовились

Політика3 лютого 2023 р.
винищувач,

Про які бойові літаки для України може йти мова

Про які бойові літаки для України може йти мова

Політика3 лютого 2023 р.
external

Чернов про "20 днів у Маріуполі": "Коли я знімав, я плакав"

Чернов про "20 днів у Маріуполі": "Коли я знімав, я плакав"

Суспільство3 лютого 2023 р.17:17 хв.
СБУ

Обшуки, звільнення й підозри: реальні зміни чи медійне шоу?

Обшуки, звільнення й підозри: реальні зміни чи медійне шоу?

Корупція2 лютого 2023 р.
На головну сторінку