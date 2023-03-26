Лондон: РФ почала регулярно отримувати дрони з Ірану

Від початку березня РФ запустила по Україні щонайменше 71 бойовий безпілотник, що може свідчити про початок регулярних поставок дронів з Ірану, вважають британські розвідники.

Росія, імовірно, почала отримувати регулярні поставки бойових дронів-камікадзе типу Shahed, йдеться у традиційному щоденному звіті розвідки міноборони Великобританії у неділю, 26 березня.

Як зазначається, від початку березня 2023 року РФ запустила щонайменше 71 іранський ударний БПЛА односторонньої дії Shahed проти цілей по всій території України.

Цьому передувала двотижнева пауза у їх використанні, яке тривала наприкінці лютого 2023 року. Відновлення використання БПЛА може свідчити про початок регулярних поставок невеликих партій дронів з Ірану, зазначають у британській розвідці.

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За її даними, Росія, ймовірно, запускає "шахеди" з двох напрямків: з Краснодарського краю на схід від України і з Брянської області на північному сході.

"Це дозволяє Росії гнучко завдавати ударів по широкому сектору України і скорочує час польоту до цілей на півночі України. Це також може бути подальшою спробою роззосередити українську протиповітряну оборону", - вважають розвідники Великобританії.

Під час останньої нічної атаки в ніч на 24 березня війська РФ вдарили бойовими дронами по півночі країни та Кривому Рогу. Зокрема, у Кривому Розі зафіксували п'ять прильотів, один БПЛА був збитий, повідомив глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. Внаслідок атаки загиблих і постраждалих не було.

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