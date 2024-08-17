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СуспільствоІндія

В Індіії страйкують понад мільйон медиків

Дмитро Шварц
17 серпня 2024 р.

Приводом для стайку стала загибель внаслідок зґвалтування на робочому місці лікарки-інтерна у Калькутті.

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Протест лікарів після вбивства та зґвалтування практикантки в державній лікарні в Калькутті минулого тижня, Нью-Делі, 16 серпня 2024 року
Медичні служби Індії, окрім відділень невідкладної допомоги, припиняють роботу і будуть зачинені на 24 годиниФото: Manish Swarup/AP Photo/picture alliance

В Індії у суботу, 17 серпня, лікарки і чоловіки-лікарі оголосили страйк по всій країні на знак протесту проти зґвалтування і вбивства лікарки у Калькутті. Як заявила Індійська медична асоціація (IMA), усі медичні служби, окрім відділень невідкладної допомоги в лікарнях, припиняють роботу і будуть зачинені 24 години.

"Жінки складають більшість у нашій професії в цій країні. Ми знову і знову закликаємо до забезпечення їхньої безпеки", - наголосив глава IMA. За даними організаторів, у страйку беруть участь понад мільйон лікарів.

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Страйку передували протести лікарів з вимогами забезпечення безпечних умов для роботи жінок. Протести були спричинені зґвалтуванням і вбивством 31-річної лікарки-практикантки в медичному коледжі в Калькутті. Її знайшли мертвою тиждень тому в одному з приміщень коледжу зі слідами побоїв. Судово-медична експертиза також виявила сліди застосування сексуального насильства перед смертю жінки.

У 2022 році в Індії зареєстрували понад 31 тисячу зґвалтувань.

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