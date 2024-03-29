МЗС: Україна й Індія домовились відновити довоєнну співпрацю

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вперше від початку повномасштабного російського вторгнення відвідав Індію, де зустрівся з очільником МЗС Індії Субраманьямом Джайшанкаром. Під час зустрічі сторони провели "щирі та всебічні переговори про українсько-індійські двосторонні відносини, ситуацію в наших регіонах та глобальну безпеку", повідомив Кулеба в дописі в соціальній мережі Х у п'ятницю, 29 березня.

"Особливу увагу ми приділили "формулі миру" та подальшим крокам на шляху до її імплементації. Ми також співголовували на оглядовому засіданні українсько-індійської міжурядової комісії та домовилися відновити рівень співпраці між нашими країнами, який існував до розв'язаної Росією повномасштабної війни, а також визначити нові перспективні проєкти, щоб вивести наші відносини на наступний рівень", - зазначив Кулеба.

Джайшанкар, своєю чергою, зазначив, що першочергова мета сторін полягає у тому, аби повернути торгівлю "на колишній рівень", пише Reuters.

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Кулеба: Червона лінія для України - фінансування військової машини РФ

Візит Кулеби в Індію став першим подібним візитом високопоставленого українського урядовця в цю країну від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Як нагадує Reuters, Нью-Делі традиційно має тісні економічні та оборонні зв’язки з Москвою та утримується від критики Росії за її війну проти України. Натомість в Індії закликали до вирішення шляхом діалогу та дипломатії. Водночас країна збільшила закупівлю російської нафти до рекордних рівнів.

В інтерв'ю напередодні переговорів Кулеба наголошував, що Україна не проти співпраці між Індією та Росією, але закликав Нью-Делі підтримувати Київ, наголосивши, що тісні зв’язки Індії з РФ основуються "на радянській спадщині, яка випарувалася".

"Наше завдання - передати просте повідомлення Нью-Делі, - сказав Кулеба в інтерв'ю Times of India, цитує Reuters. - Коли ви вирішуєте співпрацювати з Росією, пам’ятайте, що червоною лінією для України є фінансування російської воєнної машини".

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