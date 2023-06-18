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ПолітикаЄвропа

В Єврокомісії обіцяють прискорити постачання зброї Україні

Максим Сидоржевський
41 хв. тому

У Брюсселі прогнозують, що війна РФ проти України триватиме "ще багато місяців або навіть довше", тому мають намір прискорити постачання зброї Києву.

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ЄС планує прискорити надання зброї Києву
ЄС планує прискорити надання зброї КиєвуФото: Matt Rourke/AP Photo/picture alliance

Країни Євросоюзу прискорять постачання зброї Україні, пообіцяв єврокомісар із внутрішнього ринку і промисловості Тьєррі Бретон. "Ми збираємося активізувати наші зусилля з постачання зброї та боєприпасів - це війна високої інтенсивності, у якій вони відіграють вирішальну роль", -  заявив він в інтерв'ю французькому виданню Le Parisien, опублікованому у неділю, 18 червня, цитує Reuters.

Бретон послався при цьому на обіцянку поставити в найближчі 12 місяців один мільйон одиниць великокаліберної зброї. "Ми готуємося до того, що війна триватиме ще багато місяців або навіть довше", - додав він. За словами Бретона, ЄС підтримає потреби України для успішного контрнаступу проти російської армії.

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На початку травня Європейський Союз представив нову ініціативу з метою пришвидшити власне виробництво боєприпасів протягом найближчого року. Згідно з планом Єврокомісії, виробники зможуть скористатися дотаціями з бюджету ЄС обсягом до 500 мільйонів євро. Усі проєкти мають додатково профінансувати з бюджетів окремих країн-членів, а це - потенційно ще додаткові 500 мільйонів євро. "Я думаю, протягом 12 місяців завдяки підтримці ми зможемо збільшити наші обсяги виробництва в Європі до мільйона одиниць боєприпасів на рік", - сказав тоді Тьєррі Бретон.

23 травня верховний представник ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що Україна отримала від країн ЄС 220 тисяч артилерійських снарядів і 1,3 тисячі ракет згідно з планом, узгодженим міністрами в березні.

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Яких боєприпасів не вистачає ЗСУ?

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ЄС планує прискорити надання зброї Києву

В Єврокомісії обіцяють прискорити постачання зброї Україні

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