В Єврокомісії обіцяють прискорити постачання зброї Україні

У Брюсселі прогнозують, що війна РФ проти України триватиме "ще багато місяців або навіть довше", тому мають намір прискорити постачання зброї Києву.

Країни Євросоюзу прискорять постачання зброї Україні, пообіцяв єврокомісар із внутрішнього ринку і промисловості Тьєррі Бретон. "Ми збираємося активізувати наші зусилля з постачання зброї та боєприпасів - це війна високої інтенсивності, у якій вони відіграють вирішальну роль", - заявив він в інтерв'ю французькому виданню Le Parisien, опублікованому у неділю, 18 червня, цитує Reuters.

Бретон послався при цьому на обіцянку поставити в найближчі 12 місяців один мільйон одиниць великокаліберної зброї. "Ми готуємося до того, що війна триватиме ще багато місяців або навіть довше", - додав він. За словами Бретона, ЄС підтримає потреби України для успішного контрнаступу проти російської армії.

Читайте також: "Воєнна економіка" у ЄС? Наскільки реальна ця перспектива

На початку травня Європейський Союз представив нову ініціативу з метою пришвидшити власне виробництво боєприпасів протягом найближчого року. Згідно з планом Єврокомісії, виробники зможуть скористатися дотаціями з бюджету ЄС обсягом до 500 мільйонів євро. Усі проєкти мають додатково профінансувати з бюджетів окремих країн-членів, а це - потенційно ще додаткові 500 мільйонів євро. "Я думаю, протягом 12 місяців завдяки підтримці ми зможемо збільшити наші обсяги виробництва в Європі до мільйона одиниць боєприпасів на рік", - сказав тоді Тьєррі Бретон.

23 травня верховний представник ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що Україна отримала від країн ЄС 220 тисяч артилерійських снарядів і 1,3 тисячі ракет згідно з планом, узгодженим міністрами в березні.

Читайте також: Боєприпаси для України: Рада ЄС схвалила спільні закупівлі на 1 млрд євро